肺癌長年高居台灣癌症死因首位，且早期幾乎沒有明顯症狀，許多患者一發現就已屬中晚期，桃園市自民國112年3月起率全國之先推動「擴大肺癌篩檢計畫」，與18家醫院合作，針對設籍桃園、40歲以上具高風險因子的市民提供免費LDCT檢查。根據桃園市政府統計，截至今年2月底已完成逾4萬人篩檢，發現233例肺癌確診個案，其中92％為早期病例。

部立桃園醫院醫事放射科放射師蘇柏翰表示，高風險族群應主動關心自身肺部健康，定期接受「低劑量胸部電腦斷層（LDCT）」檢查，才能在病灶尚小、可治癒的階段即早發現。他指出，低劑量電腦斷層的輻射劑量經嚴格控制，遠低於一般CT檢查，安全可接受。

根據核能安全委員會資料顯示，台灣民眾一年平均接受的天然背景輻射量約為1.6毫西弗（mSv），而一次LDCT檢查約為1至2毫西弗，僅為傳統胸部CT的3分之1到5分之1。此輻射量符合國際放射防護標準，屬於低劑量、可控範圍，對人體健康影響極低，而X光屬電磁波輻射，照射時僅瞬間穿過人體形成影像，不會殘留或污染他人，檢查後體內也不會有任何輻射。

桃園醫院表示，放射科執行LDCT檢查時皆依循國際放射防護原則，使用最小必要劑量並搭配防護措施，同時兼顧影像清晰度與診斷準確性。近年來，LDCT已被國際醫學界公認為肺癌早期偵測最有效的影像工具，相較傳統胸部X光，更能發現尚未出現臨床症狀的微小結節。

蘇柏翰提醒，低劑量電腦斷層的輻射風險極低，但在拯救生命上價值極高，呼籲長期吸菸、有家族史或經常暴露於粉塵、油煙環境者應定期與醫師討論篩檢時機，不要等到有症狀才檢查，早一步發現，就多一分生機。