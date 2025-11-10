特斯拉人形機器人正式邁入量產倒數階段！官方社群「Tesla AI」宣布，第三代Optimus人形機器人已於美國加州弗里蒙特工廠啟動試生產線，規模更大的第三代生產線計畫於 2026 年建成投產。受消息激勵，今（10）日台股「機器人概念股」全面沸騰，其中彬台領軍開盤即鎖漲停58.3元。

截至中午12點半，佳能、盟立漲幅均逾半根停板。和椿、台達電、所羅門、大立光、嘉澤、高鋒、東台、全球傳動、新韓、台灣精銳、均豪等個股等也紛紛跟進，漲幅超過2%。

法人受訪指出，特斯拉的Optimus計畫仍以自研為核心，包括馬達、感測器、電控模組等關鍵零組件主要採用美系或自製方案，台廠參與度有限。目前唯一確定與特斯拉有實質合作的，是和大，該公司提供的行星減速機已送樣至Optimus，並被納入特斯拉供應鏈，成為台廠唯一合作對象。

集邦科技研究總監謝雨珊表示，由於台灣廠商在人形機器人的許多組成環節中已有佈局，隨著人形機器人市場逐步放大，台廠有打入全球供應鏈的機會。人形機器人牽涉許多軟體、零組件，從大腦到眼睛、到四肢關節等，各個環節都是商機。

供應鏈方面，法人點出，除和大外，多家具技術對應性的潛在受惠股也將受惠，包括上銀（2049）在諧波減速機、台達電（2308）在電力模組、所羅門（2359）在AI視覺辨識，大銀微系統（4576）與新漢（8234）在運動控制與感測領域等。

據美國市場研究機構BCC估計，全球機器人市場將在2029年達到1650億美元規模。麥肯錫報告也指出，人形機器人雖僅占整體機器人市場約1.4%，但年成長率高達20%，是傳統工業機器人的三倍。集邦科技（TrendForce）則預測，2027年全球人形機器人市場產值可望突破20億美元，成為AI硬體生態系的新藍海。