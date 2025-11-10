瘦瘦針「猛健樂」據傳出現缺藥情況，有醫師指出，連降膽固醇神藥「樂脂益」也缺貨控貨。衛福部食藥署今日澄清，2款藥品目前供應皆穩定，皆非藥事法必要藥品清單，猛健樂2項藥品9月曾通報控貨，但10月已恢復正常供應；樂脂益則未接獲藥品短缺通報。

今年10月有醫師指出，猛健樂近期在市場上變得相當搶手，有些診所甚至出現缺藥情況，叫貨要等1個月以上。網紅醫師蒼藍鴿前天（11月8日）更在社群媒體發文指出，除了猛健樂，連半年一次的膽固醇神藥樂脂益都缺貨控貨。

食藥署藥品組副組長林意筑說明，Tirzepatide成分注射筆「猛健樂」是GLP-1藥品，核准適應症為「血糖控制及肥胖與過重之體重控制」。今年9月接獲許可證持有藥商台灣禮來通報，因市場需求增加，部分劑量控貨供應。

林意筑指出，猛健樂在台有18張不同單位含量許可證，9月當時只針對2項控貨。今年10月食藥署再向禮來確認，目前供應皆已恢復正常。

至於Inclisiran Sodium成分注射劑「樂脂益」，林意筑說明，是一種降膽固醇藥品，核准適應症為「原發性高血脂症的輔助治療」，以降低原發性高血脂症成人病人的低密度脂蛋白膽固醇。食藥署並未接獲該藥品短缺通報，與許可證持有藥商台灣諾華確認，目前供應正常。

林意筑表示，猛健樂與樂脂益都不是藥事法必要藥品清單，並無缺藥問題，食藥署也呼籲，減重應在專業醫師評估下進行，搭配均衡飲食與運動控制體重。

衛福部已建立「藥品供應通報處理中心」，若醫療機構、藥局有缺藥情形，可透過「西藥醫療器材供應資訊平台」查詢或通報。食藥署接獲通報，會立即進行臨床用藥評估，包括調查藥品供應狀態、評估替代藥品等，並將相關資訊公布於平台網站，供臨床端參考。