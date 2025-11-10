隨著AI資料中心大規模的電力需求，新興低碳電力解方成為業界關注焦點，其中以固態氧化物燃料電池(Solid Oxide Fuel Cell；SOFC)最受矚目，由於SOFC具備分散式、現場供電、自發自用等特性，被視為可快速補足資料中心電力缺口的重要選項；台灣政策面來看，能源署在推動企業建置定置型燃料電池的部署上，透過每kW最高新台幣7萬元的補助形成助力，業界普遍看好明年燃料電池的成長性。

就產業來看，DIGITIMES表示，BE為該領域的全球領先業者，目前其SOFC設備在全球的部署量已超過1.5GW，且基於資料中心強勁需求，BE將在2026年底將年產量倍增至2GW，BE SOFC設備具備穩定性、模組化可快速部署、低碳等特性，可解決資料中心電力缺口問題；例如：BE於2025年7月與甲骨文(Oracle)簽約，可在90天內出貨並安裝好燃料電池，為資料中心提供MW級現場供電。

目前台灣市場發展形成SOFC三大勢力，包括BE、斗山燃料電池及台達電子；DIGITIMES表示，BE與台灣的連結始於2008年，其供應鏈多來自台廠，如：高力(8996)提供熱能產品、保來得提供連結版、宏進金屬提供連結版的表面噴焊、康舒提供電源轉換器；隨著台灣半導體、AI資料中心等產業擴張，需要大規模低碳電力，而BE的SOFC可做為分散式能源的重要解方，目前台灣已部署在欣興電子合江廠(925kW)、新豐廠(4,020kW)、山鶯廠(1,300W)，以及保來得竹南廠(1,235kW)，預計年底將會有資料中心場域導入。

值得關注的是，欣興(3037)旗下100%轉投資的公司─興訊科技代理BE技術，主要目標市場以台灣半導體、電子業為主，興訊看好明年SOFC業績將迎來大幅度成長；另一方面，BE在台灣的團隊也增加至超過10人，亦大力投入台灣潛在需求市場；換言之，台灣市場要取得BE SOFC設備管道多元，除直接找台灣BE團隊，亦可透過興訊科技。

斗山和台達電子皆是SOFC技術的後進者，相較於BE於2001年成立即投入SOFC技術，斗山燃料電池和台達電子皆是採取跟英商Ceres技術授權的作法，而斗山的SOFC發展進程更早，早於2019年與Ceres簽署合作授權協議，而台達電子則在2024年初與Ceres簽訂生產技術授權合約。

斗山燃料電池在南韓的市佔率高達65%，尤其在磷酸燃料電池技術(Phosphoric Acid Fuel Cell；PAFC)已有600MW以上的安裝量，在此基礎上切入SOFC帶動其商業化進程較快，預計於2025年底完成在南韓群山的SOFC量產，年產能規劃達50MW。

於2024年切入SOFC的台達電子，目標在2026年達到小量產，雖然其在量產進程上較BE、斗山慢，但台達電子具備系統級整合能力，旗下擁有完整電力系統產品線，SOFC對其而言並非單一設備銷售，而是做為台達電子AI資料中心能源解決方案的一環，加上台達電子具備台灣在地化供應鏈與採購優勢，以及基於台達電子多年深耕資料中心電力架構，對終端需求/CSP客戶的掌握，余佩儒認為，現階段以BE為台灣電子業、資料中心部署SOFC的主導業者，待2026年底台達電子量產後，台達電子SOFC技術在2027年後將逐步取得市場地位。

綜合來看，目前燃料電池還是以天然氣為主要燃料來源，部分美國和南韓案場有採用綠氫示範案，達到零碳排目標，但尚未進入大規模普級階段，若要燃料電池完全轉向以綠氫為主的功能模式，仍待綠氫產能與供應鏈成熟，電解槽技術提升，建立氫能儲運與安全標準制度等條件成熟，商業化時間點可能落到2035~2040年。