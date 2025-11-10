緯穎業績暢旺，第三季季報7日發布，法人為之眼睛一亮，幾乎都超出內外資法人原先的預估。重量級美系外資將目標價由6000元上調至6300元，維持「買進」評等；日系外資緊接在後，將目標價從原本的4160元，大幅調升至6195元，也維持「買進」評等。

日系外資報告上調目標價原因是，緯穎的AWS L6、通用伺服器，以及AMD對緯創業績的挹注。日系外資將緯穎2025至2026年的獲利預期分別上調 20%/49%，主要理由為四大因素：第一，受人工智慧機器學習與推理需求的成長，緯穎2026年伺服器出貨量將優於預期；第二，在AWS ASIC L6（UBB 級別）業務中，緯穎的市占預期將在其現有的基礎上進一步提升利潤率；第三，Oracle和OpenAI的人工智慧資本支出前景更加樂觀，緯穎將成為繼鴻海和廣達之後，第三個GB機架供應商；第四，AMD MI450可能在2026年出貨將為緯穎帶來潛在利益。

另有亞系外資將緯穎2025至2027年EPS預估值上修至274、346、441元，目標價由先前5700元一口氣調升四成至8000元，成為目前內外資對緯穎的最高目標價。理由是緯穎發行20億美元海外無擔保轉換公司債，可能意味2026年需求展望強勁，情況類似於公司在2024年下半年發行ECB/GDR，並隨後於今年營運強勁成長；加上AWS ASIC與Nvidia/AMD客戶將持續推動緯穎明年成長，若是水冷伺服器比例上升，ASP將有上行空間。