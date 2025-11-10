旺宏吳董提到，AI確實帶動記憶體市場，客戶詢問旺宏Nor Flash、eMMC需求積極，旺宏產品也有漲價情況，目前不是搶訂單，更是選擇客戶，也會留給長期供應的客戶。但產業超級循環榮景說法，吳董則認為，雖然有缺貨、漲價現象，但能否延續目前狀況，現階段下定論仍言之過早，保持審慎態度。

旺宏吳董進一步提到，eMMC目前供不應求，有助旺宏產能利用率上升；而NOR Flash也受惠伺服器和資料中心的需求回升，但延續力道後續仍持續關注，至於旺宏3D NOR技術也將有所期待。

旺宏車用方面，受到全球車市狀況不佳，雖然中國車廠同樣內捲，但在車用大陸市場高階產品出貨相對穩定，至於整體車用領域，明年狀況同樣持續觀察。醫療上，個人用醫療產品帶動下，相關記憶體用量亦水漲船高。

周一成電論壇上，旺宏吳敏求也在致詞中提到，旺宏NOR Flash產品已通過SpaceX與歐洲太空總署等國際機構驗證，可用於低軌衛星通訊系統。全球低軌衛星若需記憶體，幾乎都採用旺宏產品，正因旺宏是跨足多國的Flash記憶體供應商。

至於任天堂遊戲機的ROM，吳董認為今年處在青黃不接階段，但評估明年狀況恐與今年差不多。

吳敏求說明，旺宏先前不願削價競爭，面臨產能閒置問題，營運虧損，如今公司積極去化庫存，如今隨著客戶需求增加，加上產品漲價延續，工廠利用率有望提升，後續也會親自投入改善晶圓廠營運效率。

旺宏2025年10月份內部自結合併營收新台幣26.52億元，月減8.62%、年增24.22%；前10月合併營收為新台幣238.03億元，年增7.68%。展望2026年，SLC NAND(包括eMMC)樂觀，Nor改善，ROM持平，預計今年第四季和2026年會把NAND衝起來。本土法人預估，旺宏獲利由虧轉盈時程恐怕延後至明年下半年。

三大法人操作上，外資、投信已經連續兩天買超力挺，上周五天分別共計買超4.65萬張、5724張，然自營商上周呈現賣超。