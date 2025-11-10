民眾黨團總召黃國昌10日上午召開「「違法企業拿補助，經濟部縱容不追回」 記者會，批評近5年接受《產業創新條例》補助的違法企業高達4000多家，經濟部卻只追回1家企業的補助。（黃國昌國會辦公室提供）

民眾黨立院黨團總召黃國昌10日表示，近5年接受《產業創新條例》補助的違法企業高達4000多家，但實際上有追回補助的數字僅1家，完全慘不忍睹，批經濟部違法放水，要求說清楚、講明白，並揚言若經濟部如此執法，就將啟動修法。

黃國昌10日上午召開「違法企業拿補助，經濟部縱容不追回」記者會，黃表示，《產業創新條例》給予企業獎勵或補助，應是鼓勵優秀企業創新並提升產業價值，也因此第70條明定，因嚴重違反環保、勞工或食安法律且情節重大者，不得申請獎補助，已獲得者並應追回；然而近年被經濟部認定違法情節重大，並實際追回補助者僅1家公司，不僅違反社會的常識，更是開後門放水。

黃國昌指出，今年1月經濟部才說「會用更嚴格態度看待企業責任」，非常會大內宣，但不僅沒有用更嚴格的態度，反而還縱容放水，依據審計部統計，近5年接受《產業創新條例》獎補助的違法企業高達4000多家，政府總共補助256億餘元，其中「發生重大職災，造成41名勞工死亡」38家、「連續3年均有違法」84家、「違法案件達20件以上」38家，如果這樣不算嚴重，那什麼才算嚴重？

黃國昌提及，在「發生重大職災，造成41名勞工死亡」38家中，有4家企業被主管機關裁罰達100萬元以上，但經濟部、農業部及數位部均未列入情節重大處理，到底什麼樣算情節重大？更扯的是，在如此寬鬆的標準下，即便各法律主管機關已認定8家受補助企業違法情節重大，但經濟部以違法公司已進行改善為由，實際僅追回1家違法公司之補助，憑什麼如此放水？

黃國昌稱，全台遭經濟部實際追回違法公司補助，僅有遠東新世紀一家公司，即便數年前造成6名消防弟兄殞命的敬鵬公司，111、112年違反《勞動基準法》遭裁罰破百萬，經濟部竟認定敬鵬公司違法情節不重大、未追回補助，而敬鵬公司繼續於113年被裁罰60萬，為何經濟部對違法廠商如此寬容？

黃國昌再批，更嚴重的問題是，依據經濟部所定要點，各法律主管機關已認定違法情節重大，仍可透過經濟部組成審查會再「綜合考量」，所以即便各法律主管機關已認定有8家受補助企業違法情節重大，經濟部組成審查會認定的僅有1家，可以這樣僭越母法權限自行認定？拿納稅錢補助違法情節重大的廠商，有多少台灣人會認同？經濟部應說清楚、講明白，若經濟部如此執法，國會別無選擇應啟動修法。