我國觀光業發展不順。國民黨立委羅智強10日指出，賴清德總統雖高喊觀光立國、要組觀光國家隊，但台灣觀光產業在民進黨執政9年後已陷入低谷，外國旅客來台觀光支出從馬英九任內高峰的143.88億美元，掉到2024年的100.28億美元，等於硬生生蒸發超過三成，這樣的成績還敢說觀光立國？

羅智強說，馬英九8年任內外國旅客支出從2007年的52.14億美元，飆升到2015年的143.88億美元，成長將近三倍；但民進黨執政後觀光數據一路下滑。

羅智強提到，疫情過後，全世界都在搶救觀光，日本旅遊人數與觀光收入雙雙創新高，2024年訪日人次甚至超越疫情前水準，台灣卻僅785萬人來訪，不到2019年的七成。

羅智強直指，賴政府不思改革，只會撒錢掩飾無能，還準備砸下100億元推國旅，美其名是振興，實則是掩蓋政績失敗。

羅智強根據統計表示，2024年國人國內旅遊僅多200億元，但出國消費卻暴增2200億元，一年內國外與國內旅遊支出差距從1.44倍擴大到1.81倍，「台灣人拚命出國、外國人卻不來台」，顯示政府的觀光政策徹底失靈。羅智強最後諷刺說，賴清德只想用納稅人的錢遮醜，「撒，撒錢；傻，真傻。」