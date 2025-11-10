為推動台灣與國際頂尖學術界的深度交流，由中央研究院與國內12所學研機構共同推動的「台灣橋樑計畫 (Taiwan Bridges Program)」正式啟動，今日在台灣大學舉行開幕式暨首場講座，邀請2010年諾貝爾物理學獎得主、英國曼徹斯特大學的安德烈‧蓋姆爵士(Prof. Sir Andre Geim)蒞臨演講，開啟跨國科研交流序幕。

台灣橋樑計畫自2025年至2026年間，將邀請31位諾貝爾獎得主來台舉行系列演講與學術交流，藉此促進台灣與全球科學家的知識互動與人文對話。

安德烈‧蓋姆爵士以發現「石墨烯」聞名於世。石墨烯是一種僅由單層碳原子組成的新材料，兼具極高強度與優異導電性，開啟奈米科技的新時代，並被廣泛應用於電子元件、能源與醫學領域，也是這項突破使他與同事康斯坦丁‧諾沃肖洛夫 (Konstantin Novoselov) 共同獲得 2010年諾貝爾物理學獎。除榮獲諾貝爾獎外，蓋姆爵士亦以幽默與創造力著稱—他曾以磁場讓青蛙懸浮的實驗獲得「搞笑諾貝爾獎」，象徵其科學探索精神不拘一格。

台大綜合教學館錢思亮紀念講堂當日座無虛席，演講後師生踴躍提問。蓋姆爵士除公開演講外，並預計與台大物理學系進行小型深度座談，與年輕學者探討研究與創新議題。台大期盼藉由諾獎得主的親身經驗分享，啟發師生跨域思考，拓展國際科研視野。

身兼台灣橋樑計畫榮譽主席的總統賴清德於開幕致詞中指出，當今世界充滿衝突與分化，最有力的解方在於對話、科研合作與共同的人道價值。此次計畫的推動，展現台灣結合科學、教育與外交的能量。賴總統表示，台灣長期以來在跨領域研究、前瞻科技與人才培育上成效卓著，於半導體、精準醫療、人工智慧與次世代運算等領域具全球影響力；同時也致力深化文化與人文底蘊，使科學與技術的發展始終與人類共同的價值與未來緊密連結。賴總統認為，真正有力量的科技創新，不止來自技術能力的提升，更來自對生命、社會與全球責任的理解與回應。他期勉師生成為全球學術對話的積極參與者，透過這一連串的交流，孕育長期而深刻的合作。

台大校長陳文章表示，台灣橋樑計畫不僅是科學知識的交流，更是理念與價值的連結。透過與諾貝爾獎得主面對面的學術對話，台大師生能夠直接汲取國際前沿的智慧與研究精神，深化科研能量並拓展視野。