輝達將於北士科T17、T18基地設立總部，目前北市府正在與持有基地地上權的新光人壽進行解約程序，外界關注後續市府與輝達簽約進度。台北市副市長李四川10日表示，台北市長蔣萬安本月會和輝達不動產副總裁見面，下周輝達「先遣部隊」會先來，市府希望明年6月2日黃仁勳來台參加COMPUTEX電腦展時可動工。

李四川今日與蔣萬安赴北市災害應變中心進行鳳凰颱風整備作業，媒體詢問李四川後續與輝達簽約進度。

媒體詢問，北市府有無和黃仁勳本人約定正式簽約的時間？李四川回應，目前沒有跟輝達約定，但是蔣萬安與輝達的不動產副總裁在這個月會碰面，原則上輝達的先遣部隊在下周會先來，就投資計畫書包括建築師的設計等，市府現在都在進行中。

至於與輝達簽約是否可在明年農曆年前完成？李四川認為蠻樂觀，也許時間還可以再提前。他說，如果輝達的投資計畫書送來的時間比較短，那原則上都可能提前。

李四川指出，市府現在希望輝達盡快擇定建築師，市府可就建築師設計的方案包含都市計畫變更、申請建照的部分同時進行， 市府會朝明年6月2日黃仁勳到台灣參加電腦展時能動工的目標來前進。

至於輝達是否會設立台北分公司與北市府簽約？李四川回應，分公司的部分輝達正在研議，那原則上會不會決定，要由輝達來做評估。

李強調，由於輝達在台灣登記有3個分公司，簽約應該不會有問題，那要不要設立分公司，輝達會審慎評估。