首款「京東汽車」價格公布。京東聯合廣汽集團、寧德時代9日正式發布「國民好車」埃安UT super，電池租用購車價僅人民幣（下同）4.99萬元（約新台幣21.5萬元），整車購買價為8.99萬元。

界面新聞報導，作為三方聯合打造的車型，該車整合了京東在用戶洞察和賣車、養車等方面的資源，以及廣汽整車製造能力和寧德時代的電池技術及換電生態。

埃安UT super定位A級純電動轎車，搭載寧德時代巧克力電池，具備500公里超長續航，可實現「一周一充」。該車支援換電模式，官方資料顯示換電時間為99秒，相比傳統充電模式大幅縮短了補能時間。

根據寧德時代方面的規劃，至2025年底，「巧克力換電」將在全國45座城市布局1,000座換電站，2026年擴展至約120座城市、累計逾2,500座，遠期目標達30,000座。就在8日，全國第800座巧克力換電站於西安大明宮景區旁正式啟用。

埃安UT super基於A級車平台打造，軸距達到275公分。在智慧化配置方面，該車搭載華為雲車機系統，這是該系統首次應用於量產車型。根據介紹，該系統具備雲端算力支援、OTA線上升級等功能。

埃安為廣汽旗下新能源品牌，目前正面臨一定銷量壓力。銷售資料顯示，今年10月，廣汽埃安銷量為27,014輛，年減32.55％。今年前10個月，該品牌累計銷量為26.2萬輛，年減19％。

京東於10月14日官宣，2025京東「11˙11」期間，京東聯合廣汽、寧德時代將正式推出一款神秘「國民好車」。此後5日上午，京東第一輛「國民好車」埃安UT super 1號車在長沙工廠正式下線。這也是該款新車首次對外完整展示外觀設計、製造工藝、電池技術及換電過程等細節。

值得注意的是，10月15日，京東集團還與中國長安汽車集團有限公司在北京簽署戰略合作協定，建立全面戰略合作關係。中國長安汽車旗下五大品牌阿維塔、深藍汽車、長安啟源、長安汽車、長安凱程與京東集團旗下京東零售、京東物流等板塊簽署合作協定。