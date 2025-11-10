女星林心如高中時就被發掘當模特兒，儘管家裡一開始不同意，仍在多次協調下決定進入演藝圈，甚至畢業後放棄出國念書的機會，開始拍攝多部瓊瑤劇走紅。而現年49歲的她，依然維持凍齡外型，日前更曝光國中制服舊照，引來大批網友討論。

林心如9日在社群上傳一張照片，只見她頂著烏黑波浪捲髮，身穿黑色制服外套、百褶裙，下半身穿著膝下白長襪，雖然整體模樣清純青澀，仍可看出當時的她是位身材高䠷、有潛力的美少女，原來照片來自國中同學分享，她還笑著自誇「模樣清新純真」。

另外，照片的背景有一張海報，但畫面有些不清晰，林心如便好奇提問：「我們怎麼都想不起來也看不清楚後面海報到底是哪位，有人認的出來嗎？」沒想到眼尖的網友立刻辨識出，海報中的閉眼男神正是日本影帝阿部寬，「阿部寬，88年寫真書」、「因為我有這本寫真集」、「阿部寬無誤」，甚至有人說像她的老公霍建華，或是王傑、李克勤等。

不過，大部分網友還是將焦點放在林心如身上，並紛紛留言讚嘆，「妳很美，是從小就美，即使國中時也是個美人胚子」、「好美呀，完全林心如樣」、「原來是林心如本人，天生的大美人」、「看著像林心如，沒想到刷到本人帳號」、「國中時候的外貌與現在的外貌一樣，你真實花容月貌，讓人真實羨慕你」。