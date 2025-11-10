鳳凰颱風來勢洶洶，可能帶來強風豪雨，雲林縣農民為避免2期稻作受損，這幾天忙著搶收，西螺鎮農會配合農民搶收，3處稻穀乾燥廠24小時全日不休收稻穀，農會碾米廠主任廖宗義10日呼籲農民有些稻子還沒有完全成熟，請大家不要搶收，以免影響品質與價格。

雲林目前正值2期稻作收割期，面對鳳凰颱風來襲，農民們紛紛提前搶收，西螺農民說原本要3、4天後等稻米熟透後再收，但颱風的強風豪雨可能造成重大損失，因此決定提前收割，除請代割業者出動大型收割機，自己也下田一起收割，愈早收割完愈早安心。

代割業者這幾天電話接不完，表示氣象預報指出鳳凰颱風直撲台灣，風雨不可小覷，因此農民們都趕著搶收稻米，這幾天他開著收割機到處作業，從早到晚忙不停，幾乎沒有時間用餐，雖然想少接一些單子休息一下，但看著農民期盼的眼神，他還是不忍拒絕。

廖宗義提到，9日開始西螺地區就到處可見收割稻子，大部分農民都很擔心颱風帶來豪大雨，稻子被老天爺收走。因此西螺農會9日即啟動24小時收稻穀服務，整晚都有運稻車進出，10日清晨3、4點仍有運稻車進來。

西螺農會2期溼穀收購價10日開盤，每百台斤最高是24至25.9度1220元，26至27.9度1210元，28至28.9度1200元，29至30.9度1190元、31至31.9度1180元。

廖宗義指出，今年2期作價格與去年相當，算是不錯的價格，每分地平均約可收成1400台斤，提醒農民稻穀溼度愈高價格愈低，不夠成熟的也會影響價格，請農民不要搶收未成熟稻穀，以免影響品質與價格。