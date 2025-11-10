配合中央推動「全民普發現金一萬元」政策，台北市政府推出為期近4個月的「來台北有購嗨消費歡樂抽」抽獎活動，自民國114年11月11日起至115年3月8日只要到北市店家消費滿200元，並於114年12月1日起登錄發票、收據或透過自動匯入雲端發票，即有機會抽中1000萬元現金大紅包及台積電股票等萬份好禮。

台北市產發局表示，此次民眾單筆消費金額每滿200元以上，即可至活動官網登錄獲得1次抽獎機會，單筆消費最多獲得100次抽獎機會，於特約店家或旅宿消費更可獲得加倍抽獎機會，3個多月期間每周抽出iPhone 17、AirPods Pro 3等3C好禮；月月抽再抽台積電股票（114年12月、115年1、2月各抽1張，共3張），12月首波抽獎更特別加碼抽LUXGEN n7、101跨年煙火房。

配合中央推動「全民普發現金一萬元」政策，台北市政府推出為期近4個月的「來台北有購嗨消費歡樂抽」抽獎活動。（邱芊攝）

產發局指出，台北市民也有獨享的專屬抽，總獎值超過3000萬元，消費200元即可獲得1次抽獎機會，單筆最高100次抽獎機會，友好特店消費抽獎機會再翻倍，消費越多中獎機會越高。

最後總抽獎更是精彩，頭獎為1000萬元現金大紅包、Tesla MODEL Y、Switch 2、PS 5及多項熱門3C產品等，另外本次累積登錄每達10億元再加碼抽「美國雙人來回機票」。

台北市長蔣萬安今出席記者會表示，此次好禮包括台積電股票，連自己都相當心動，且前幾天輝達執行長黃仁勳才來台參加台積電運動會，表示沒有台積電就沒有今天的輝達，所以希望民眾再用實際行動支持護國神山，成為台積電股東。

台灣商圈產業觀光發展聯合總會長周水美則說，此次北市有超過60個店家組織、約2萬多間的店，都願意配合市府提供優惠，接下來有很多假期，希望市民不要出國，而是將消費留在台北，她也預計可帶來至少10％到15％的業績成長。