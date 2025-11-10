喜愛台灣美食的日本知名大胃女王Angela佐藤，10月才來一趟台灣，今（10）日頂著颱風鳳凰的風雨再度出發，在Threads上發文，要粉絲猜猜看她最想吃的是肉圓還是鱔魚意麵，疑似將前往彰化、台南旅行，10月底時她也曾預告，希望來台灣旅遊時能夠買到限定的「翻轉布丁」，引起討論。

IG有近24萬粉絲追蹤的Angela佐藤，10月中才剛來台灣玩5天4夜，在路上遇到許多熱心幫助她獨旅的台灣人，對台灣留下深刻印象，這兩天她在Threads、IG上發文，透露10號就要飛來台灣了，希望飛機不會因為颱風的關係停飛，並與粉絲互動，讓粉絲猜猜看她最想吃的是肉圓還是鱔魚意麵，這趟旅行疑似將前往彰化及台南。

Angela佐藤日前表示，很想吃吃看台灣便利商店推出的限定商品「翻轉布丁」，希望這趟來台灣的運氣能夠好一點，順利買到一個來吃吃看；7-ELEVEn今日也指出，因為太多人反映買不到翻轉布丁，11月11日起限量加碼，讓更多人可以吃吃看。

網友則說「台灣豬肉剛解禁，來吃肉圓就對了」、「要吃肉圓跟鱔魚意麵，應該是預告會去彰化跟台南」、「肉圓分很多流派，可以都吃吃看然後分享哪個更好吃」、「對大胃王來說，一定是全部都吃爆」、「翻轉布丁應該買不到，台灣人除非預定，不然根本沒在超商看過」、「布丁沒有預購的話早就被搶光了，不知道為什麼超商要搞限量」。