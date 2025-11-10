內政部發布最新人口統計，10月出生僅9,458人．死亡人數近1.6萬人，全國已連續58個月「生不如死」，折合年自然增加率為千分之-3.26，全國除連江縣外，各縣市死亡人數皆超過出生數，全國總人口已連22月下跌至2,331萬人。2025年新生兒出生數連月創低探底，累計今年1至10月出生人數僅90,839人，全年恐難保12萬。

內政部指出，今年10月出生數9,458人，約每4.7分鐘出生一個嬰兒，折合年粗出生率為千分之4.78，相比去年10月的出生人數大幅減少21.6％、少了2,612個新生娃。

而10月死亡數為15,908人，平均約每2.8分鐘死亡一個人，折合年粗死亡率為千分之8.03，單月死亡比出生多了6,450人，全台已連續58個月「生不如死」，全國各縣市自然增加率皆為負成長，全國以嘉義縣折合年自然增加率千分之-8.29最低、六都則是台南市千分之-4.72最低。

單就出生率來看，六都以新北市折合年粗出生率千分之3.96最低，台南市折合年粗出生率千分之4.06次低；而桃園市折合年粗出生率則是千分之5.67為六都最高、台北市千分之5.03次高。

此外，全國總人口已連續22個月下滑，從自2023年底的2,342萬人一路降至2,331萬人。觀察整體人口結構，截至10月底，全國65歲以上老年人口數續增至463.7萬人，佔比已達19.9％；而幼年（0～14歲）人口佔比僅11.55％，「工作年齡人口（15～64歲）」也不及7成，約1,597萬人、占68.55％。

其中，各縣市65歲以上老年人口比率最高為台北市、佔比24％，而嘉義縣老年人口佔比也高達23.94％居次；0～14歲幼年人口比率最高為新竹市15.21％；至於工作年齡人口仍以台北市占比最低、15～64歲人口只佔63.98％。