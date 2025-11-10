鳳凰颱風襲台機率大增，許多老舊建物外牆磁磚、玻璃、招牌及構件等外部設施如果老化、鬆動，因強風吹襲或地震搖晃而剝落，造成行人受傷或財物損害，甚至危及公共安全，縣府提醒管委會可以申請補強補助。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

鳳凰颱風襲台機率大增，許多老舊建物外牆磁磚、玻璃、招牌及構件等外部設施如果老化、鬆動，因強風吹襲或地震搖晃而剝落，造成行人受傷或財物損害，甚至危及公共安全。苗栗縣政府提醒縣內大樓住戶與管理委員會，建築外牆安全維護是所有權人與使用人的共同責任，應定期檢查、維修，以確保社區居住安全。

縣府工商發展處指出，依《建築法》第77條第1項規定，建築物所有權人及使用人應維護建築物結構及設備安全；若未依規辦理，依同法第91條第1項第2款規定，將處新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰，並限期改善。屆期仍未改善者，得進一步停供水電或強制拆除。

此外，《公寓大廈管理條例》第36條亦明訂，管理委員會職責之一即為負責共用部分之管理維護。因此，一旦發現外牆磁磚鬆脫、構件鏽蝕或招牌搖晃等情形，應由權利人或管委會主動巡查與通報，並儘速安排修繕，保障社區居民與行人安全。

工商處長詹彩蘋說明，如果建築物已屬老舊結構且有安全疑慮，縣府鼓勵鄉親踴躍向縣府工商處提出申請補助，經依災害後危險建築物緊急評估辦法第六條規定緊急評估有危險之虞，並已於建築物主要出入口及損害區域適當位置，張貼危險標誌者，或是由執行機關認定有補強必要者，都可提出申請。

苗栗縣長鍾東錦表示，外牆安全不僅關乎建築結構，更關係社區居民的生命財產安全。縣府將持續推動建築安全巡檢與補助措施，鼓勵社區自主檢查修繕，建立「預防勝於補救」的安全文化，共同打造安心、宜居又溫暖的幸福城市。