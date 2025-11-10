超人氣Z世代天團告五人近來入圍第62屆金馬獎最佳原創電影歌曲，「Run, Run, Run! 黑夜狂奔」演唱會也一路衝刺了14 城 22 場。告五人日前首次踏上日本關西大阪Zepp Osaka Bayside，以及第二次來到關東東京Zepp Haneda開唱，日本男神藤岡靛、flumpool隆太都來朝聖！期間剛好遇上立冬時令，告五人也在日本「進補」大啖燒肉慶功，「補氣血、補元氣，也補回一路黑夜狂奔消耗的體力」。

這趟日本行，對告五人來說是好多「第一次」解鎖，第一次在大阪開唱，還首度在東京唱片行舉辦歌迷見面會，受邀參與 「TOWER RECORDS 澀谷店遷址 30 週年紀念・來日特別活動」，開唱前一晚「前夜祭」在唱片行裡和粉絲近距離互動，告五人說：「在唱片行見面很有儀式感！像是先跟這座城市打招呼，隔天再到舞台一起大聲唱。而且也想起了我們剛出道的時光，那時候在深夜的唱片行演出，台下觀眾的溫暖眼神到現在仍印象深刻。」

藤岡靛驚喜探班告五人黑夜狂奔巡迴東京站。（相信音樂提供）

告五人日前在東京唱片行TOWER RECORDS 澀谷店舉辦歌迷見面會。（相信音樂提供）

日本樂壇好友藤岡靛從熱播日劇《一點點超能力》拍攝現場抽空趕來看演唱會，他說：「整個live現場，告五人與樂手、視訊、燈光、音響等所有效果都融為一體，感受得到相當真誠的心和默契，看了讓人會心一笑。」flumpool 凡人譜主唱隆太也到場，他表示看得很感動，「現場很溫馨，也覺得告五人曲風和凡人譜很類似，希望未來有機會合作。」

在舞台上，告五人用日文與當地粉絲打招呼或是搞笑互動，還把暢銷金曲〈好不容易〉化身日文版〈晴天〉，觀眾也用日文、中文雙語大合唱。東京站雲安更背上Fender × 哥吉拉 70 週年限定系列吉他，成為全球首位揹上這把全手工特製吉他演出的音樂人，讓他倍感榮幸。

接下來，告五人將於明年1月唱到新加坡與吉隆坡，年底的「尾牙季」也正式開跑，各大企業紛紛敲碗邀約，把告五人列為尾牙、春酒最想邀請的表演嘉賓，相關演出洽詢已累積超過200 場，可見他們不只征服樂迷，也成為公司行號眼中最強王牌。