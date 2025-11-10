國民黨主席鄭麗文日前去馬場町參加「秋祭」活動，引發爭議。不過，台北市議員詹為元卻認為，鄭麗文去馬場町反凸顯民進黨歷史矛盾，令人也想問民進黨「真的反共嗎？」回顧民進黨史，只要能符合政黨利益都能利用，鄭麗文去馬場町悼念凸顯了這件事的荒謬。

詹為元在「歷史易起SHOW」節目中提到，過去綠營的范雲、林昶佐、苗博雅等人也去馬場町悼念過，民進黨也悼念過共諜，所以「民進黨真的反共嗎？」回顧民進黨黨史，他們真的有做任何反共的事嗎？鄭麗文去馬場町反而凸顯了這個問題。

詹為元指出，民進黨基本上就是一個以他們政黨利益為主的政黨，從來都不是反共，也不是真的要台獨，他們其實就是反當權派，國民黨執政時，他們反國民黨，他們把國民黨拉下來後，在塑造大陸成更大的敵人，以維持他們執政權力的穩固。

詹為元認為，民進黨一直以來就是希望透過引進外來力量，來箝制過去掌權的國民黨，也曾與共產黨交好，就是為了拉下國民黨；現在民進黨要抗中，也是為維持政權正當性，哪天國民黨重返執政，民進黨又會跟對岸開始互動，兩黨關係又春暖花開。

「民進黨根本不在乎共產黨對台灣做什麼」，詹為元認為，民進黨只要能獲取最大利益，「誰都可以利用」；綠營過去就有黨公職去馬場町悼念過，只是過去沒有被討論，鄭麗文去馬場町一趟，反而把整件事情的荒謬給凸顯出來。

對於國民黨內對此事件的看法分歧，詹為元認為，對國民黨來說，也是一個契機，可以重新爬梳國共內戰的歷史，兩岸將來要交流，這些問題究竟是要擱置還是要重新整理，對於面對未來國共談判來說是一個契機，面對過去國民黨不敢面對的內容。