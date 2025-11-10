宜蘭縣冬山鄉有4席議員，民進黨日前僅提名現任議員林佩螢參選，曾表態要參選縣長的冬山鄉長林峻輔，獲得民進黨徵召將轉換跑道選議員，縣黨部今天（10日）也宣布徵召前副縣長黃適超參選羅東鎮長、縣議員黃惠慈服務處主任吳文進參選壯圍鄉長。

現任壯圍鄉長沈清山、羅東鎮長吳秋齡均為國民黨籍，2人任期即將屆滿，國民黨將由新人接棒參選，民進黨在2鄉鎮已連續4屆敗選。

民進黨宜蘭縣黨部指出，黃適超年輕即投入公共事務，歷練完整，深受地方肯定，是基層極力推舉的羅東鎮長候選人；黃適超曾以些微之差惜敗於現任鎮長吳秋齡，這次捲土重來，獲得地方鄉親高度期盼，盼能以從政經驗與新世代視野再造羅東光景。

縣黨部表示，吳文進早年服務於金融保險業，後投身政治幕僚工作，勤走基層、積極服務，深受地方鄉親信賴與愛戴，經過村長、代表等地方人士力薦，縣黨部特別徵召他投入壯圍鄉長選舉，期盼他能以專業背景與在地情懷，為壯圍鄉注入新的希望與能量。

曾表態參選縣長的林峻輔，在黨中央確定由律師林國漳參選宜蘭縣長後，縣黨部今天宣布徵召林選議員，縣黨部表示，感謝林峻輔擔任鄉長2任以來在冬山鄉的卓越表現與貢獻，任內政績亮眼，屆滿後即將轉換跑道，黨部期盼他持續在新的崗位上發揮所長，帶領新一屆黨團成員成為新縣長的堅實後盾，推動宜蘭重大建設持續向前。