花蓮卓溪鄉立山村何姓民眾昨天上午發現台灣黑熊叼走飼養雞隻前往密林處後，晚間又見到熊隻企圖爬入工寮覓食，經林業及自然保育署花蓮分署啟動誘捕，成功捕獲1隻體態消瘦、營養不良的幼年公熊，已送往動物醫院治療及補充營養，將視其生理狀況評估是否訓練生存能力再野放，同時也會持續追蹤附近是否有其他熊隻的蹤影。

花蓮分署長黃群策表示，昨天上午接獲立山村三笠山部落的何姓農友通報，指稱看到黑熊叼走飼養雞隻前往密林處，分署立即派出驅趕隊前往勘查卻只見雞毛不見熊影，便與何民溝通在周邊架設2部紅外線照相機確認是否有黑熊。

花蓮卓溪鄉立山村何姓民眾昨天晚間發現一隻台灣黑熊企圖爬入工寮覓食，經林業及自然保育署花蓮分署啟動誘捕，成功捕獲1隻體態消瘦、營養不良的幼年公熊，已送往動物醫院治療及補充營養。（翻攝畫面／羅亦晽花蓮傳真）

何民當天晚上7時許，又發現有黑熊企圖從工寮窗戶爬入屋內，當下雖然害怕但還是錄製影片通報，林保署獲報後馬上派出驅趕隊前往調查，經與在地居民及村長溝通後，也啟動誘捕工作，架設誘捕桶嘗試捕捉黑熊。

黃群策說，誘捕桶架設完畢後，同仁都還沒有回到工作站，約在晚間9時許就接到何民通報黑熊已經進到桶內的消息，分署為避免熊隻受到驚嚇及民眾受到恐慌，立即派員前往處理，發現捕獲的黑熊為1隻體態消瘦且營養不良的幼年公熊，體重約12.3公斤、體長99.5公分，已送往野灣動物醫院治療，未來會評估牠是否能在野外生存，若短期之內無法會先訓練再野放。

他也提到，經同仁訪談何民、部落居民後，得知大家前幾天有看到大、小熊，驅熊隊近期會持續在現場逐一清查有無其他熊隻的跡象，確認是否為同隻熊，分署也會和部落溝通並宣導防熊措施，另外也會發放熊鈴、防熊噴霧劑及大龍炮等做好驅熊的準備。

黃群策坦言，卓溪鄉是熊居住的地方，且做過很多科學調查發現熊與人的距離其實沒有很遠，且熊會和人保持安全距離，不會隨意侵入民宅，不過有些熊因為食物關係，才會侵擾工寮或到民家的雞寮，這部分分署還會持續觀察，並與各村建立防熊及人熊共存的機制與宣導措施。

另外，花蓮分署感謝何民主動通報，順利讓分署保育黑熊，依照黑熊生態服務給付規定，會再適時發放通報獎金跟配合獎勵感謝民眾。