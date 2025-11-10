中颱鳳凰持續逼近台灣，氣象粉專「台灣颱風論壇」表示，鳳凰可能成為罕見的11月登陸的颱風，預估周三晚間至周四清晨（12、13日）在西南部沿海登陸，登陸後將快速穿越台灣，強調「全台這次沒有地方能夠倖免」，受颱風與東北季風共伴影響，各地將陸續出現明顯風雨，北部、東部降雨提早增強，中南部則須嚴防颱風核心帶來的強風豪雨。

台灣颱風論壇分析風雨時程。（圖／翻攝自台灣颱風論壇臉書）

台灣颱風論壇今（10）日於臉書發文指出，中颱鳳凰持續朝台灣接近，可能成為罕見的11月登陸台灣的颱風，中南部將再次直面颱風襲擊，加上東北季風共伴影響，「全台這次沒有地方能夠倖免，只差在影響時段」，順著太平洋高壓明確導引下，颱風以拋物線走向北轉，再轉東北撲向西部陸地機率很高，大局已定。

台灣颱風論壇根據最新資料說，明起至周四（11至13日）為風雨最劇烈的時段，其中颱風核心最接近台灣的時間預估落在周三晚上至周四清晨（12、13日），可能在西南部沿海登陸，登陸後迅速穿山，朝東北離去並逐漸減弱；強度方面，由於鳳凰剛脫離菲律賓陸地，北上過程又會經過海峽南部不利環境，預計侵台時將以輕颱等級機率最大。

台灣颱風論壇說，雖然鳳凰強度逐漸減弱，但中南部地區因缺乏山脈阻擋，仍可能感受到強風豪雨，需特別留意風雨帶來的破壞力；北部與東部的降雨將提前出現，尤其雙北、基隆、宜花東及恆春半島，受颱風環流與東北季風共伴，可能出現間歇強風及豪雨，雨勢最劇烈的時段落在今、明兩天。

台灣颱風論壇表示，桃園、新竹及苗栗因雪山山脈阻擋，風雨影響相對有限，多為間歇性風雨；中部地區則要等到周三晚間，颱風核心靠近後才會出現較明顯風雨，但隨颱風快速遠離，整體影響時間不長。

台灣颱風論壇提醒，雲林至屏東從明起就會受外圍環流影響，初期為間歇性降雨，但隨颱風核心接近，風雨可能迅速增強，登陸點及其南側需嚴加防範；外島地區如澎湖、金門及馬祖也將受到強陣風影響，周三晚間颱風核心掃過澎湖時，當地將有強風豪雨，民眾應提前做好防颱準備。