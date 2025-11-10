2026地方選舉戰火逐漸升溫，民進黨已定調提名綠委蘇巧慧挑戰新北市長選舉，也有意挑戰的民眾黨主席黃國昌過去頻向國民黨釋出善意，盼整合出最強人選，但直至目前未有回應。民眾黨祕書長周榆修透露，目前希望在明年3月前與國民黨確定方式，包括比幾家民調，民眾黨展現最大誠意，但不代表會一直等來等去，「火車時間到了就開走了」。

周榆修10日中午接受網路節目「中午來開匯」專訪，主持人黃光芹詢問，目前民眾黨是否沒人選台北市長？周榆修直言「對。」但被進一步追問未來有無人選時，周語帶保留地說「不曉得。」縣市長等級是全國放一起談，要跟「友軍」在野黨、國民黨一定程度的廣泛交換意見。

至於新北市選舉部分，目前民調為國民黨籍的台北市副市長李四川領先，國民黨主席鄭麗文也稱新北一定要是國民黨的，黃國昌該如何自處？周榆修指出，第一是自己做最好的準備，黃國昌也表達過善意，也就是比民調，倘若民調輸給李四川，那未來會盡全力支持對方，而在此前會按照步調走，「我們不會等來等去」。

周榆修提及，包括何時成立競辦、政策等，以及民眾黨選決會何時該徵召等，民眾黨自己有一套往前推進的步驟，「目前預設是希望在明年春天、3月前確定，到底比幾家民調、方式是什麼？也期待國民黨可同意。」但3月是「最晚時間」，黃不會在3月前只坐在那邊等待。

周榆修認為，民調走勢較難在現在斷定，例如2018年韓國瑜選高雄市長時，自己在政論節目遇到韓，對方還稱「沒事、沒事，我選完就回台北看柯市長」，民眾黨展現最大誠意，但不代表會一直等來等去，「火車時間到了就開走了」。

此外，周榆修也強調，民眾黨於過程中會展現最大誠意，將該做的事情做好，但別忘了2026不只有市長選舉，還要考量希望在新北市議會成立黨團，倘若有母雞可以帶動，那當然是很好的事情，「把相關考量都放進來，相信就有機會可以繼續往下談」。