苗栗縣政府在內政部國土管理署舉辦的「執行非都市土地開發許可審查作業評鑑計畫」中，以卓越的審查品質與創新效率，蟬聯全國縣市組第一名「品質優良獎」，創新項目包括無人機協助案件會勘，以及會議無紙化，審查小組委員資料使用平板等，展現縣府團隊持續精進、勇於創新的施政成果。

苗栗縣非都市土地面積約占全縣土地總面積的78.6％，縣府秉持「環境保育、區域均衡與土地合理利用」原則，落實開發審查公開透明，推動案件數位化、無紙化、流程標準化，確保審查公平性、效率與專業性，兼顧經濟發展與永續環境之平衡。在113年度案件共有10件，案件都完整揭露在內政部審查系統，並隨時更新審查進度，完整度高。

縣府工商發展處表示，國土署這項評鑑是為激勵各地方政府提升非都市土地開發審查效能，強化基層同仁工作成效及品質。本年度共有18個直轄市及縣市政府參與評比，苗栗縣繼去年奪得佳績後，今年再度榮獲第一名，並同時獲得「創新精進獎」肯定，獲獎創新項目包括無人機協助案件會勘，以及會議無紙化，審查小組委員資料使用平板等。

工商發展處長詹彩蘋表示，此次能再度榮獲第一名，充分展現縣府團隊在審查品質與行政效能的整體提升，這不僅是中央對縣府執行力的肯定，更代表地方團隊長期投入與跨局處協作的成果。縣府將持續配合內政部國土署政策，推動審查制度優化與透明化，兼顧環境保育與產業繁榮，強化苗栗縣的永續競爭力，促進國土發展之合理、永續與均衡。