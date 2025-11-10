宜蘭羅東街頭驚現「逆向哥」！一輛資源回收車昨（9日）日下午5點多行經維揚路時，竟沿路逆向開進來車道，與迎面而來的休旅車正面遭遇。休旅車駕駛怒按喇叭提醒，沒想到垃圾車司機卻搖下車窗嗆聲：「左線在這裡，有必要這樣嗎？」讓對方氣炸回嗆：「你逆向耶！你還敢說！」現場火藥味十足，全程被錄下PO上網，引爆熱議。警方表示，依法最高可罰1800元以下罰鍰。

影片曝光後，網友們湧入留言開酸，「可以在清潔隊裡當司機的，背後都有一座山啊」、「是所有隊員都有山，山的大小決定囂張度」、「一個切西瓜、一個逆向，西瓜哥與逆向哥的對決」、「我覺得兩個都是五十步笑百步啦！」不少人直言，這場街頭對嗆堪比「羅東交通實境秀」。

羅東警分局指出，經檢視影片畫面，該資源回收車確實沿維揚路東往西方向逆向行駛，行為已違反《道路交通管理處罰條例》第45條第1項第3款「不依規定駛入來車道」，可處600元以上、1800元以下罰鍰。警方強調，將持續加強取締違規駕駛，呼籲民眾遵守交通規則，勿任意逆向，影響行車秩序與安全。

羅東鎮公所主秘蔡宜潔則回應，鎮公所將對當事駕駛進行懲處，並要求清潔隊加強教育訓練，落實行車安全觀念，避免類似事件再度發生。