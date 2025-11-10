食品藥物管理署9日晚間緊急宣布重大食安事件，彰化一間畜牧場生產的雞蛋驗出農藥「芬普尼」殘留超標3倍，分別流向台中市、台南市、高雄市等9縣市，台中市流入全聯、楓康超市等通路販售。10日台中市全聯、楓康超市，2家業者都貼出公告指出配合政府預防性下架，也接受退換貨。

彰化一間畜牧場生產的4批雞蛋經過檢驗發現農藥殘留芬普尼超標，數值高達0.03PPM，遠超過法定標準0.01PPM。問題雞蛋流向台中市、台南市、高雄市等9縣市，其中台中市流入全聯、楓康等通路販售。

流入台中市全聯、楓康超市芬普尼超標雞蛋店家全面下架，貼出相關公告協助消費者退換貨事宜。

台中市全聯某門市在雞蛋區貼上公告，強調問題雞蛋已下架接受退換貨或退現，請消費者攜帶原交易發票及商品，至原購買門市辦理；楓康超市在大門口貼出相關蛋品批號，強調完成預防性下架，告知消費者如有購買到公布批號蛋品，攜帶發票或蛋品前往原購買分店，由分店人員協助退換貨事宜。