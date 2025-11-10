為協助苗栗縣企業及商號更便捷使用各項政府電子服務，苗栗縣政府工商發展處提醒業者，可透過網路申請「工商憑證」，輕鬆完成核發流程，免出門、免排隊，即可快速取得電子憑證，節省寶貴時間。

工商發展虎表示，工商憑證是由政府核發給公司行號、商業登記負責人或代表人的「電子身分證」，可作為企業辦理各項線上申報及登記的安全驗證工具。持有工商憑證後，可應用於報稅、財政部電子申報、政府電子採購網等多項系統，安全又便利。

工商處說明工商憑證申請流程簡單，只需3步驟：

1． 線上填寫申請資料與繳費

至「工商憑證管理中心」網站，選擇「申請工商憑證」，依指示填寫公司或商業資料與負責人資訊並完成線上繳費。

2． 列印申請書並加蓋公司大小章

繳費完成後，請列印申請書，確認資料正確後，加蓋公司商業章與負責人印鑑。

3． 寄送或親送受理單位審核

可郵寄至工商憑證受理單位，或親送苗栗縣政府工商科窗口。經審核通過後，約8至10個工作天即可收到憑證（晶片卡）。

工商處提醒，工商憑證有效期限為5年，期滿前可線上辦理展期。若憑證遺失或毀損，應儘速辦理補發，以免影響電子報稅或政府採購作業。申請人須為公司、商業登記負責人或合法代理人。

工商發展處表示，推動企業數位轉型是地方產業升級的重要一步。縣府將持續協助企業善用政府數位服務資源，提升行政效率與競爭力，讓企業報稅、採購與申報作業更加順暢，推動苗栗成為高效率、智慧化的產業友善城市。