「金馬影后」李心潔7日以畫家身份帶著個人畫展《糖不甩 Childtopia》，在香港新興藝廊13a New Street Art Gallery盛大開展，好姐妹GIGI梁詠琪現身捧場，甚至一口氣購入4幅畫作，用行動力挺閨蜜。

梁詠琪買下的4幅畫作裡，有一幅名為「白糖糕」是梁詠琪第一眼就相中的作品，李心潔表示，「白糖糕這一張，她想像是一個男孩，他很愛大海，他好喜歡去大海裡游泳，他游著游著就變成了一條魚。」而梁詠琪一眼就選中，這樣心有靈犀的行為，讓李心潔感動閨蜜即知音。

李心潔舉辦個人畫展《糖不甩 Childtopia》，好友梁詠琪到場力挺。（13a New Street Art Gallery提供）

李心潔與〈白糖糕〉畫作合影。（13a New Street Art Gallery提供）

知名導演林奕華與李心潔進行深度對談，探討李心潔的藝術世界與情感核心；林奕華分享先前只透過照片欣賞畫作，但親臨現場看見實體畫作時，卻是截然不同的感受，作品蘊含的能量跟細膩的情感層次，讓他深刻體會到屬於「藝術家」李心潔的靈魂流動與誠實。

李心潔現場分享從表演藝術跨越至視覺藝術的心路歷程。提及繪畫的初衷，她表示：「觀眾或許最初是透過音樂認識我，通過電影更了解我，但唯有繪畫，能讓人看到我最真實的一面。作為演員，鏡頭前的我必須塑造角色，然而在畫布前，我才能完全放下表演的意識，專注感受當下、感受自己。那是一種回到內心、最純粹表達自我的方式。」《糖不甩 Childtopia》展期即日起至11月30日結束。