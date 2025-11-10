台灣網紅謝侑芯猝死案持續延燒，歌手黃明志涉嫌重大，日前到案親自說明，警方證實援引謀殺罪名，二度延扣黃明志做進一步調查，律師稍早冒雨趕到警局了解狀況，接著強調黃明志對於捲入命案，坦言感到相當無辜。

黃明志本月5日主動到警局投案說明，遭警方延扣6天至今，根據《中國報》報導，警方將援引刑事法典302（謀殺）條文延扣黄明志，委任律師鄭清豐稍早冒雨趕赴警局了解情況，鄭清豐上午11時步出警局後，接受媒體採訪，強調警方基於案件調查未完整，才會再度申請延扣，預計再延扣3天，直到本周四(13日)為止，他也呼籲警方趕緊完成調查，早日釋放黃明志。對於延扣程序為何在金馬警部進行？他強調屬於正常程序，沒有存在任何疑問。

黃明志對於命案感到無辜。（圖／粘耿豪攝）

律師鄭清豐表示黃明智認為自己相當無辜，強調與謝侑芯猝死案無關，至於黃明志是否為本案唯一嫌犯？鄭清豐表示自己無權回答此問題，也不確定黃明志是否為唯一嫌犯，強調這部分得交由警方說明比較恰當。

鄭清豐透露黃明志目前身心狀況良好，雖然目前處境不利，但卻沒有對任何事情進行投訴，至於黃明志是否有要傳達任何訊息？鄭清豐簡短回應：「沒有」。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

★未經判決確定，應推定為無罪。