據觀察者網引述英國《金融時報》11月9日報導，繼挪威和丹麥後，英國也開始憂慮中國電動公車構成「國家安全風險」。報導稱，英國政府正在調查數百輛中國製造的電動巴士，是否存在被遠程熄火的風險。但相關指控遭到陸企嚴正駁斥。

據報導，英國交通部官員正與該國國家網路安全中心（NCSC）合作，評估全球最大巴士製造商——中國宇通公司是否能夠通過軟體更新和診斷功能，遠程訪問車輛的控制系統。

此次調查與挪威此前的一項測試有關，當時挪威主要的公共交通運營商Ruter宣稱，宇通的巴士可能被「遠程熄火或陷入癱瘓」。這一結論也促使丹麥發起了審查。

英國工黨議員、法爾柯克選區的尤安·斯坦班克（Euan Stainbank）呼籲施凱爾政府評估中國產電動巴士的「風險」，「越來越明顯的是，大量中國製造電動巴士出現在英國道路上，可能構成國家安全風險，因為供應商可能在車輛行駛途中遠程訪問並操控其控制系統。」

宇通已向英國市場供應約700輛巴士，主要運營於諾丁漢、南威爾士和格拉斯哥，由Stagecoach和FirstBus等公司使用。

宇通希望在倫敦銷售更多車輛，並已研發出一款符合倫敦交通局（TfL）標準的雙層電動巴士。

英國交通部稱，「我們正在調查此案，並與國家網路安全中心密切合作，以瞭解挪威和丹麥當局採取行動的技術依據。」

倫敦交通局則稱，其運營商目前沒有使用或訂購任何宇通巴士，並補充說：「所有投入倫敦使用的巴士都必須滿足我們嚴格的技術要求，包括經過嚴苛測試。」

宇通方面對《星期日泰晤士報》強調，公司「嚴格遵守其車輛運營所在地的相關法律法規和行業標準」。

該公司補充道：「這些數據僅用於與車輛相關的維護、優化和改進，以滿足客戶售後服務需求。數據受到存儲加密和訪問控制保護。未經客戶授權，任何人不得訪問或查看這些數據。宇通嚴格遵守歐盟數據保護法律和規定。」

根據挪威Ruter公司上個月的說法，他們曾在屏蔽外部信號的地下礦井中，對一輛宇通新車和一輛三年車齡的荷蘭VDL公司生產的舊車進行測試，以檢查車輛是否可能被駭客攻擊或用於情報目的。

測試結果顯示，宇通能夠訪問其控制系統，用於軟體更新和診斷。因此這家挪威公司擔憂：「從理論上講，這種訪問可能被利用來影響公交車運行」，而VDL巴士則沒有類似遠程訪問功能。

Ruter稱，他們可以通過移除SIM卡來保留對宇通巴士的本地控制權，因為所有遠程連接都通過該卡實現。

此事一出，丹麥最大的公共交通公司Movia跟了上來，隨後也表示正在調查相關風險，但強調該問題並非中國巴士特有，包括西方製造的許多可遠程更新軟體的電動車同樣面臨類似情況。

《金融時報》稱，考慮到中國和英國日趨緊張的關係，這個「漏洞」在政治上更加敏感。目前英國政界正爭論是否應將中國定義為「敵人」或「威脅」。

有關對電動車輛遠程控制的擔憂並非首次出現。今年1月，美國監管機構對特斯拉展開調查，此前有報導稱，特斯拉的遠程控制技術，允許駕駛員通過手機應用程序遠程操控車輛返回或前往其他地點，導致多起事故發生。

然而，宇通的公交車由司機人工操作，並非像美國加州等地區的無人駕駛出租車或接駁車那樣自動駕駛。

在中國電動汽車產業飛速發展之際，諸如挪威和英國這樣的「擔憂」並非個例。美國拜登政府時期，美國商務部長雷蒙多在2024年3月提到，「太可怕了，試想一下，假如美國路上行駛有300萬輛中國汽車，而北京可以讓它們全部同時熄火。」

相關採訪視頻中，雷蒙多宣稱，「中國智能網聯汽車就是裝上輪子的iPhone。」「可能每分鐘都在收集數百萬美國人的數據，將這些數據傳回中國。」

時任中國外交部部長助理、發言人，現任中國外交部副部長華春瑩曾就雷蒙多這一言論發文回應：「（中國）汽車就像裝上輪子的iPhone？北京可以讓在美國道路上行駛的數百萬輛中國車輛同時熄火？善意提醒一下雷蒙多部長，iPhone是美國產品，你是在暗示iPhone、特斯拉甚至波音……一直在向美國發送秘密數據，隨時可能被華盛頓關停嗎？」

華春瑩當時還引用美國著名社會心理學家亞伯拉罕·馬斯洛（Abraham Maslow）的一句名言總結道：「如果你唯一的工具是一把錘子，那麼會把所有的問題都視為釘子。」