威力德第三季營收與獲利同步攀高，受惠體外診斷試劑暨設備收入保持穩健成長，公司長期來與知名醫療診斷設備廠商羅氏(臺灣)合作，具備完整產品線，涵蓋生化、免疫、尿液、血液氣體與分子診斷試劑等領域，客戶群廣泛，從大型醫院、基層醫療院所以及醫驗所都有與其合作，其服務之客戶超過3,000家，尤其公司在指標型醫驗所滲透率極高，故隨著新設診所多傾向與指標型醫檢所合作，得推升公司市場占有率逐步墊高。

此外，自威力德核心業務體外診斷試劑與設備，延伸發展的醫療資訊平台服務業務，於第三季迎來新突破。子公司優品生醫成功將其開發的新世代檢驗管理解決方案(LIS)，首度導入國內指標性醫事檢驗所。公司指出，國內基層診所仰賴醫檢所提供的檢驗服務，而檢驗服務品質的提升和彈性的流程合作方式，則能透過優品生醫提供的解決方案達成，同時也能顯著提升營運效率，並賦予其提供給合作診所更高效能、數位化服務的能力。此舉不僅順應了當前預防醫學與精準醫療的發展浪潮，更有助於加速醫檢所的數位轉型與服務升級。目前有多家客戶已積極進行洽談合作事宜。