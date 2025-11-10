美國參議院9日投票通過撥款法案，為美國聯邦政府結束關門邁出重要一步。

美國兩黨參議員周末加班繼續磋商後，參議院9日深夜以60比40通過撥款法案，為美國聯邦政府結束40天破紀錄關門期邁出重要一步。民主、共和兩黨能突破6周僵局，是因為有5名民主黨議員倒戈、支持共和黨提案，但接下來還須眾議院達成協議，美國政府才能真正重啟運作。

參院60：40通過共和黨法案

綜合美聯社、國會山莊報、BBC報導，參院9日深夜以60贊成票、40反對票通過共和黨參議員提出的撥款法案。這項法案將為軍事建設、退伍軍人事務、農業部及立法部門提供資金至明（2026）年9月30日；為其他部門提供資金至明年1月30日；法案也提及，將留住政府關門期間面臨裁員的逾4000名公務員，並且避免川普政府於明年1月30日以前，透過「裁減人力」（reductions in force, RIF）計畫進一步裁員。

參院通過臨時支出法案，將為美國政府結束關門、重新運作邁出重要一步。過去6周民主黨一共否決法案14次，民主黨堅持在法案中延長即將於年底到期的平價醫療法（ACA）補助，但共和黨堅持待政府恢復運作後，額外就延長平價醫療法補助單獨表決。9日通過的法案並未納入平價醫療法補助。

5名民主黨議員倒戈

兩黨能打破6周僵局，主因在於有5名溫和派民主黨人最終倒戈、支持法案。事實上這段期間，共和黨私下持續與溫和派民主黨人磋商，讓最終法案有了雛形。隨著政府持續停擺，機場航管嚴重人力不足影響航班起降，加上「美國營養補充援助計畫」（SNAP，俗稱食物券）於11月1日到期，這群中間派及即將退休的民主黨議員壓力愈來愈大。

9日深夜的投票中，一共有8名民主黨議員投下贊成票，當中包含獨立參議員金恩（Angus King），其中金恩、瑪斯托（Catherine Cortez-Masto）、費特曼（John Fetterman）等3名議員，從10月1日政府關門開始便投票支持政府重啟，因此最終實際上是5名民主黨人倒戈，這5名倒戈議員分別為：夏亨（Jeanne Shaheen）、哈山（Maggie Hassan）、杜賓（Dick Durbin）、凱恩（Tim Kaine）及羅森（Jacky Rosen）。

倒戈的民主黨議員也遭同僚痛批，親民主黨的無黨籍參議員桑德斯（Bernie Sanders）批評放棄抗爭是「可怕的錯誤」；民主黨眾議員、國會進步派黨團主席凱沙（Greg Casar）警告，任何未降低醫療保健成本的協議，都是對冀望民主黨奮鬥的數百萬美國人的「背叛」。

接下來呢？

參院通過法案只是美國聯邦政府重啟的第一步，接下來待休會7周的眾議院重新開議，表決通過支出法案後再送總統川普簽署，美國政府才能恢復運作，若眾院民主黨人持續投下反對票，聯邦政府要重新運轉還有得等。