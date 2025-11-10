電影《丟包阿公到我家》8日晚在金馬影展舉行首映，男主角劉冠廷為了拍攝遠赴菲律賓，他在映後座談透露，團隊在菲律賓上吐下瀉，自己非常小心只吃泡麵，刷牙用礦泉水，堅守到最後1天卻還是拉肚子；飾演關鍵人物的黃瀞怡（小薰）則是第1次看片，她感動說原本不覺得角色有魅力，看完才發現原來自己是照亮劉冠廷的那道光。

電影《丟包阿公到我家》描述菲律賓影后安潔兒艾奎諾飾菲律賓移工April，為了探望病危的母親，必須帶著失智的台灣阿公（張曉雄飾）踏上返鄉旅程。同時，阿公剛出獄的兒子阿偉（劉冠廷飾）回到屏東客庄老家，卻發現已經人去樓空。兩個歸鄉的人，面對陌生又疏離的家鄉親友，竟不約而同地發現，回到老家，才是這段漫長歸途的起點。

劉冠廷出席新片《丟包阿公到我家》金馬影展首映。（金馬提供）

映後在金馬執委會主席聞天祥主持的座談上，劉冠廷透露，當初受到故事原創導演鍾孟宏以及導演唐福睿的邀約，直呼：「沒有什麼拒絕的理由。」雖然在家鄉屏東拍攝，但片中大量的客語對他而言仍是一大挑戰，「客語對我來說是一個很神祕的語言，好像很熟悉，但其實很陌生。」

劉冠廷的外婆跟奶奶都是客家人，自己從小聽著長輩用客語對話，特別是大人們講祕密的時候，會切換成客家話，但長輩對他卻都是講台語，劉冠廷坦言，長大後才漸漸開始瞭解客家，卻也沒多餘心力再去學習，因此很感謝有機會能讓他用客語演戲，這是一件很珍貴的事。

小薰在《丟包阿公到我家》中飾演關鍵角色。（金馬提供）

小薰則說，雖然在戲中台詞不需要用客語，但為了對戲，必須去瞭解每個人的客語台詞，她會把自己場次中每個人的台詞背下來，再加上拍攝現場台詞可能也會臨時改，因此一定要非常認真聽，否則自己會不知道該演出什麼反應。

另1位主演張曉雄，以舞蹈背景出身，在片中卻必須飾演坐在輪椅上的失智阿公，他過去曾在張作驥導演執導電影《那個我最親愛的陌生人》中飾演失智老者，坦言在那之後非常抗拒再演失智老人，但這次看完劇本發現情節非常有挑戰，自己更經歷過親友的生離死別，「我可以感覺到內在的孤獨與脆弱感，這是我願意把自己丟出去演戲的理由。」