記憶體族群飆翻天，國內大型民營金控投顧的最新報告指出，受到AI推理需求強勁，NAND報價持續創高，國內擁有大量存貨的群聯(8299)是這波漲價的主要受惠者，不僅將其目標價從原先1100元上修至1600元、調幅高達45%，更令人震撼的是，將其2026年獲利從原先EPS 55元，大幅調高至80元，重申「買進」評等。

群聯上周舉行法說會，執行長潘健成表示，AI推論時代來臨，未來需要記憶體儲存的需求大增，這次缺貨可能「長達10年」。

群聯第3季營收181.37億元，季增1.4%、年增30.1%，毛利率32.4%，稅後淨利22.27億元，EPS達10.75元，遠優於第2季的3.6元。大咖金控投顧同步大幅拉高群聯第4季EPS預測，指出受到報價上漲之故，將群聯EPS從先前預估10元上調50%至15元。累計今年全年EPS估賺35元。

該投顧表示，近期市場NAND報價上漲情況明顯，NAND Wafer/模組報價自 9 月初至今已分別上漲73%和49%。公司管理層認為營運將持續成長，NAND製造商價格提升50-75%，群聯的平均銷售價格（ASP）自9月開始上漲，預計10 月和11月將看到更顯著的上升。

