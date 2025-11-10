芬普尼禁8年污染蛋哪來？ 專家曝「3可能」：恐與美國、紅火蟻有關 @ChinaTimes ​

彰化縣某畜牧場生產的洗選蛋，被檢出殺蟲劑芬普尼殘留超標，波及全台9縣市、共9品項、約15萬顆雞蛋，食藥署長姜至剛表示，生產問題雞蛋的畜牧場一天約生產4萬顆蛋，目前可能受影響的15萬顆已全面下架，強調該牧場的雞蛋將全面抽驗，每天、每批逐一確認安全後才會放行，建議民眾蛋殼上若第一行印有「I47」開頭的雞蛋不要食用，強調「即使只剩一顆也要退回」。

姜至剛表示，早在 107 年就已啟動禽畜水產品藥物殘留監測計畫，該計畫至今年9月，共檢驗4232件，其中都未檢出芬普尼，此次11月4日是首次驗到芬普尼，檢驗結果出爐後，立即出具檢驗速報單，要求業者下架、回收並停止販售；11月5日上午，衛福部、農業部及環境部啟動環境保護與食品安全通報及應變流程，三部會同時將此事件通報食安辦，彰化縣衛生局也前往該畜牧場調查，並將6260顆雞蛋預防性下架回收。

姜至剛提到，11月6日彰化縣衛生局抽查洗選場雞蛋，抽驗5批中有2批、各有1件有驗到（共2件），回報食藥署後，確認並非單批次問題，因此11月7日通知相關縣市衛生局，包括台中、雲林、南投、台南、嘉義、高雄等5縣市，將受影響15萬顆都預防性下架、停止販售該畜牧場蛋品。

姜至剛表示，將對該畜牧場實施管制，因這家畜牧場約有5萬隻雞，每天生產約4萬顆蛋，接下來每一天、每一批雞蛋都將逐一確認安全後才會放行；此外11月8日也再次確認，洗選蛋仍檢出芬普尼，「對該牧場生產的雞蛋我們不放心，因此決定讓其暫停出貨」。

姜至剛強調，民眾要有辨識能力，若確定就不要吃；若還有沒有吃、整盒蛋就退貨，但要如何辨識，如蛋殼上第一行印有I47都不要再吃；若第二行印有251023，也就是2025年10月23日，C是畜養方式，因此251023、251027、251030、251103通通都不要吃，「即使剩下一顆也要拿去退」。

姜至剛表示，國人一天約食用2300 萬顆雞蛋，該畜牧場每天生產的雞蛋僅約4萬顆，因此實際影響並不大，他說毒性主要取決於劑量，一名60公斤的成年人，要在一天或更短時間內攝取100顆涉案雞蛋，才可能出現短期健康風險，強調芬普尼是農藥是準用的，若殘留超過規定劑量，就必須評估其健康風險。

除了洗選蛋，姜至剛說，所有的蛋從即日開始，會嚴格把關，散蛋有QRcode可以掃描，也會做管制，讓該畜牧場通過安全才會放行；另食藥署北區管理中心副主任林旭陽說，散蛋就是一般的籃蛋，賣給一般市場的民眾，就只有提供給台中兩家業者，剩下都已下架完成。

針對外界質疑4日就檢出問題蛋，為何昨晚才緊急公告？姜至剛解釋，11月4日彰化縣衛生局檢出首批問題雞蛋，當天就要求業者下架停售，11月5日上午衛福部、農業部、環境部啟動應變，呈報行政院食安辦窗口，彰化縣衛生局把在彰化、南投驗到的批次下架，持續清查生產該雞蛋的畜牧場。

至於芬普尼的感染源，姜至剛說，環境部已積極在查；農業部科長陳志維則說，第一時間通報後，也請彰化縣政府到畜牧場抽驗，飼料都合格，後續會配合食藥署在出廠、蛋雞場嚴格把關，衛生單位和環保單位針對飼料、動物、生產產品都會持續抽驗查核。