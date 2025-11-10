不過，六角第三季合併營收11.67億元，季增13.11％、年增10.43％，創近19季高，營業利益0.42億元，季增達72.88％、年減48.5％，配合業外轉盈挹注，使歸屬母公司稅後淨利0.27億元，較第二季顯著轉盈、年減58.49％，每股盈餘0.59元，均為今年以來高點。

觀察六角本業獲利指標，第三季毛利率52.06％，略低於第二季53.14％、優於去年同期51.93％，為近8年同期高，營益率3.66％，優於第二季2.4％、低於去年同期7.85％，為今年高點。前三季毛利率52.19％、創近8年同期高，惟營益率降至2.81％，為同期低點。

六角表示，第三季營收躍升，主因集團旗下品牌持續深耕台灣市場，且有多個連假助長內需消費旺盛，以及併購「翰林茶館」挹注。毛利率略降主因深化品牌國際市場發展、推動全球20周年活動導致行銷費用增加，但費用控管得宜帶動本業獲利持續回升。

而前三季獲利驟減，主因第二季調整組織體質、重整績效不佳門市導致費用增加、外銷毛利率下滑，以及新台幣匯率強升導致業外匯損。隨著營運調整效益逐步顯現、國內市場消費力道旺，配合新台幣匯率回貶，使第三季順利轉盈、觸底反彈。

六角10月自結合併營收3.72億元，月增0.92％、年增18.51％，為同期第三高，前10月合併營收35.03億元、年增3.71％，創同期次高，主因節慶連假及百貨周年慶陸續開跑，人潮帶動餐飲消費需求，以及台灣餐飲直營門市增加、「Chatime日出茶太」海外業績穩健。

六角今年啟動併購策略挹注營收，並積極優化整體營運結構，目前集團擁有11個餐飲品牌、且跨足多元化類型，全球品牌門市遍及世界六大洲、超過63個國家地區。展望後市，集團將持續憑藉多角化經營模式，致力於全球餐飲服務產業的經營推廣。