摘要顯示，由9名成員組成的委員會總共提出了13項貨幣政策意見，有8項呼籲近期要升息，或是提出了近期升息的具體條件。

這些討論加大了央行在12月或1月升息的可能。加息的時間將取決於企業的財報和高層的言論，是否讓政策制定者確信，企業明年是否將繼續加薪。

一位央行官員說，儘管目前的情況可能不需要立即採取行動，但央行不應錯過提高政策利率的時機。

另一項意見指出，如果全球經濟或市場沒有「負面消息」，以及如果能證實企業正面的工資制定行為得以持續，那麼日本央行可能會提高利率。

第三項意見指出，「進一步推動政策利率正常化的條件可能已經具備，但央行需要研究，基礎通膨率已經扎根到多大程度」。

日本央行在10月30日維持利率在0.5%不變。兩名理事，Naoki Tamura和Hajime Takata持反對意見，並提議將利率上調至0.75%。

在會後的新聞發佈會上，日本央行行長植田和男說，他希望等待「更多的資料」來確認，企業是否會在美國提高關稅的壓力下繼續提高工資。

央行理事Junko Nakagawa在周一的談話中，對於下一次升息的時機沒有給出多少暗示，但是她警告消費的疲軟以及對美國經濟前景表示擔憂。

她表示，儘管央行將繼續提高利率，但是有鑑於有關美國貿易政策影響的「高度不確定性」，該行將仔細審查相關資料。

會議紀要還描述了幾項意見，指出美國加徵關稅的影響，以及日本企業工資成長的動能，是決定下次加息時間的關鍵因素。

一位官員說，由於美國關稅和日本新政府經濟政策的不確定性，日本央行需要「多一點時間」來審視經濟形勢。

另一位官員表示，現在提高政策利率，將是正常化進程的一部分，將有助於遏制未來的經濟扭曲。