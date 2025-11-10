民進黨10日起至14日開放初選區（台南市長、高雄市長、嘉義縣長）領表登記，台南「妃憲之戰」備受外界關注。原本綠委陳亭妃、林俊憲不約而同要在12日登記，但林俊憲稍早表態將於今下午前往黨中央登記；另面對外傳綠營內部擔心「總統因素」影響初選，陳亭妃表態「不擔心」，並稱賴清德總統是公共財。

民進黨台南市、高雄市、嘉義縣初選於本周開放登記領表，由於台南為賴清德的本命區，而子弟兵林俊憲積極爭取，使綠營內部憂心「總統因素」成為影響初選的重要關鍵。

針對何時要前往黨中央登記參加初選，陳亭妃10日上午於立院回應「星期三（12日）。」至於外傳民進黨內部擔心賴清德介入初選？陳亭妃先是搖頭後表達，「不會，主席（賴清德）是公共財，主席希望推出最強候選人，大家真的不要再誤會主席了」。

此外，原本林俊憲也有意在12日登記初選，但稍早林俊憲國會辦公室發布採訪通知，表達將於10日下午前往黨中央登記。