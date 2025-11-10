陸前三季黃金消費量下降近8％：首飾跌32％，金條、金幣漲24％。（新華社）

據澎湃新聞報導，在金價迭創歷史新高的背景下，2025年前三季，大陸黃金消費量同比下降近8％。11月10日，據中國黃金協會最新統計數據顯示，2025年前三季，中國黃金消費量682.730噸，同比下降7.95％。其中：黃金首飾270.036噸，同比下降32.50％；金條及金幣352.116噸，同比增長24.55％；工業及其他用金60.578噸，同比增長2.72％。

中國黃金協會指出，不同品類黃金產品的表現差異明顯。輕克重、附加值高的首飾產品仍保持較強市場吸引力，銷售情況較好。金條需求仍然旺盛，地緣衝突加劇與經濟不確定性使得黃金避險保值的功能進一步凸顯。電子、新能源等產業的快速發展使得工業用金需求穩步回升。

9月底，倫敦現貨黃金定盤價為3825.30美元／盎司，較年初上漲44.65％。上海黃金交易所Au9999黃金收盤價為871.86元／克，較年初上漲42.00％。

黃金衍生品交投同樣活躍。

2025年前三季，上海黃金交易所全部黃金品種累計成交量單邊2.38萬噸（雙邊4.76萬噸），同比上升2.45％；累計成交額單邊人民幣17.68兆元（雙邊35.35兆元），同比上升41.55％。上海期貨交易所全部黃金期貨期權累計成交量單邊10.36萬噸（雙邊20.72萬噸），同比上升59.98％；累計成交額單邊61.08兆元（雙邊122.15兆元），同比上升112.60％。

2025年前三季，大陸國內黃金ETF增倉量為79.015噸，較2024年前三季增倉量29.927噸，同比增長164.03％。至9月底，大陸國內黃金ETF持倉量為193.749噸。

大陸央行的購金動作仍在繼續。從2024年11月至2025年9月止，中國已連續11個月增持黃金。2025年前三季，中國增持黃金23.95噸，截至9月底，中國黃金儲備為2303.52噸。

在產量方面，2025年前三季，大陸國內原料產金271.782噸，比2024年同期增加3.714噸，同比增長1.39％。另有進口原料產金121.149噸，同比增長8.94％。國內原料和進口原料共計生產黃金392.931噸，同比增長3.60％。

中國黃金協會指出，2025年前三季度，黃金行業緊盯高質量發展目標，一批具備戰略意義的重點勘查、開發項目穩步推進，為行業可持續發展注入強勁動力。遼寧省大東溝金礦初步評審金資源量近1500噸，有望成為繼山東膠東金礦之後中國又一個世界級金礦。中國超深礦井建設技術實現里程碑式突破，三山島金礦副井井筒工程安全順利落底，最終深度鎖定2005米。

重點黃金企業「走出去」戰略快速推進，成效顯著。2025年前三季度，中國大型黃金集團境外礦山實現礦產金產量61.439噸，同比增長18.39％。