美國政府關門已破紀錄40天，有望迎來結束，美國參議院民主黨領袖舒默 （Chuck Schumer） 上週五提出重新開放美國政府的協議計畫，美股回穩激勵台股反攻，今（10）日一度大漲逾300點，最高來到27976.89點，終場上漲218.1點，收在27869.51點。

權王台積電領漲，終場漲15元收1475元，AI概念股反攻，鴻海及廣達分別漲2.25及1.57%%。記憶體族群今日表現亮眼，群聯在外資維持「優於大盤」投資評等下，股價亮燈衝1270元再創新高，南亞科、創見及華邦電也衝上漲停創新天價。

台股上週五收27651.41點，下跌248.04點或0.89%，總成交值4867.27億元。三大法人賣超473.30億元，外資賣超353.56億元，投信、自營商分別賣超13.89億元及賣超105.84億元。

美股道瓊上漲74.80點或0.16%，收46,987.10點。S&P500上漲8.48點或0.13%，收6,728.80點。NASDAQ下跌49.46點或0.22%，收23,004.54點。費城半導體下跌71.03點或1.01%，收6,947.36點。