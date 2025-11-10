「青年政連線、共創新藍圖」青年營隊於9日落幕。（議員陳偉杰提供）

由「新藍圖連線」主辦的「青年政連線、共創新藍圖」青年營隊，於昨（9）日傍晚圓滿落幕，立法院副院長江啟臣特別出席閉幕典禮，勉勵青年「要紮根政策、也要紮根地方」，期盼青年勇於投入公共事務，成為改變台灣的行動者。江啟臣強調，「青年紮根，紮根青年」應是政治長遠發展的根本方向。

江啟臣致詞中提到，啟思民本基金會長期投入青年公共議題推廣，從國安青年營到政策實作課程，目標都是讓青年有機會思考、討論國家方向。他指出，當年擔任黨主席時即重視青年「選、育、訓、用」的完整機制，也鼓勵更多年輕世代以實際行動關心政治。他笑稱看到學員們穿上統一營服，頗有凝聚力，還打趣問「是不是因為有紀念品才報名？」引起現場笑聲不斷。

營隊成果發表競賽邀請江啟臣與旅美學者翁履中教授共同擔任評審，並有新北市議員蔡淑君、白珮茹與陳偉杰等人出席。蔡淑君讚賞學員提案兼具創意與實際可行性，如「補助寵物保險」等構想相當貼近民生；白珮茹則提到，「身障平權」、「銀髮骨鬆篩檢」、「營養午餐加碼補助」等議題反映社會真實需求，直言青年觀察敏銳、思維成熟。陳偉杰則幽默回應江啟臣的玩笑，表示「要努力招募學員讓基金會來併購我們！」，現場氣氛熱絡。

參與學員紛紛表示，課程內容豐富多元，從桃園市議員張碩芳分享二寶媽觀點，到立委陳菁徽結合醫師專業探討女性政策，讓人感受女性參與公共事務的重要性。另有學員提到，翁履中教授對美中台局勢的分析「鞭辟入裡、聽得意猶未盡」，希望未來能有更多延伸討論課程，深化對國際與國內政策的理解。