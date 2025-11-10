蘇打綠阿龔龔鈺祺《月光動物園》音樂會首站於上週末11／7、11／8在北京登場，舞台上除了阿龔三隻愛犬化為螢光寵物，也讓陸海空二十多種動物北極熊、狼、長頸鹿、海豹等在綠色草皮舞台的幻境中現跡。最驚喜的是嘉賓「韋鳥」韋禮安特地飛來共演，與阿龔攜手帶來3首弦樂改編歌曲。

韋禮安特地到場擔任嘉賓。在阿龔創作的蘇打綠新歌〈Let’s Dream About Love〉前奏一響，他就在繽紛燈光裡帥氣出場，唱畢時阿龔打趣說：「聽說你最近很常亂入天團」，韋禮安也幽默秒接：「希望沒有添亂！」接著表示要帶來兩首和阿龔合作、自己很久沒唱過的作品，隨即演出〈不需要知道〉、〈沈船〉的鋼琴弦樂限定版本，配上舞台呼應「韋鳥」的光影意象，讓現場觀眾如癡如醉。演後他在社群分享開心受邀，還自嘲被觀眾誤認成「偽青峰＋偽家凱」，讓蘇打綠團員意外以另一種可愛的方式在現場「團聚」。

阿龔(左起)音樂會，嘉賓韋禮安、指揮兼薩克斯風 Bernd助陣。（緒風有限公司提供）

阿龔在綠地以及二十多種螢光動物包圍下演出。（緒風有限公司提供）

《月光動物園》音樂會以4個樂章展開：月光、銀河、深夜與拂曉，開場曲〈The Moonlight Zoo〉一下，磅礴的鋼琴搭配弦樂五重奏先鋪開第一層月色；從《冬 未了》就與蘇打綠結下十年情誼的 Bernd 也在這首作品中擔任指揮，並親自吹起薩克斯風，用交響樂的氣勢替整座動物園正式開門。進入鋼琴獨奏段落，黑白琴鍵落下，思念便像月光緩緩滲進劇場。〈Fade, fade away〉、〈Stairway to Light〉等新專輯中的作品接連登場，全場編排穿梭於鋼琴＋五重奏的層次堆疊、鋼琴與管樂的友情對話，與節奏活潑的中提琴小品之間，讓立冬的北京夜在音符裡顯得既繽紛又柔軟。

此外，蘇打綠團員馨儀擔任節目導演、錄音指導是蘇打綠鼓手小威，真正配音的主角則是他兒子小 Moon，一句一句由爸爸帶進情緒完成，馨儀當天全程在場掌握演出節奏，被眼尖觀眾捕捉的身影瞬間在社群瘋傳，再度引發大家一致感嘆：「蘇打綠的家族感真的暖到滿格。」龔鈺祺《月光動物園接下來將陸續前往廣州、成都、上海，最終於 2026 年1月回到台北，並在高雄畫下巡演壓軸。