彰化縣流向台南市量販店的數百顆普尼雞蛋來不及下架就被買光，台南市衛生局未接獲消費者反應電話，追蹤未發現流入團膳、早餐業者，研判問題蛋恐已下肚，10日再前往各大賣場抽驗各項蛋品，同時要求業者，必須公告且主動追蹤顧客退換貨。台南市今年共查驗40件蛋品，其中24件加驗農藥殘留，皆未檢出。

台南市大全聯佳里店10月24日共進貨數百顆的彰化縣芬普尼蛋，台南市衛生局7日獲知前往稽查時，僅剩70顆還在貨架上，立刻要求下架，並需在店內公告且通知顧客退換貨，惟大部分問題蛋皆已賣出。

因該批雞蛋皆已逼近效期，研判買到的顧客已吃下肚。衛生局表示，芬普尼蛋其實就是農藥殘留過量的蛋，雖劑量超標不多，仍對人體不好。10日再派員複查業者追蹤顧客情形，同步擴大抽查其他全聯及家樂福等大型賣場。

衛生局表示，為確保蛋品來源安全與流向可追溯，今年已抽驗生鮮蛋品40件檢驗動物用藥殘留，其中24件加驗農藥殘留，檢驗皆符合國家規定。後續將持續加強市售蛋品監測，並與中央機關及通路商密切合作，確保民眾食安。

衛生局提醒，一旦家中購有通報批號的蛋品，應配合通路商辦理回收或退換貨，避免食用來源不明產品。呼籲養禽業者遵守動物用藥規範，勿違法使用含芬普尼藥物，維護食安與消費信任。

芬普尼蛋風波還造成台南市1家大盤蛋商的商譽受波及，「台南蛋品」推出的「精力大巨蛋」因與「大巨蛋」雷同，被誤認為這波問題蛋品之一，消費者湧入詢問電話。業者急澄清，「精力大巨蛋」的包裝與溯源編碼與中部出問題的「大巨蛋」完全不同，消費者可安心選購使用。