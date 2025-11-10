守護者投手克拉賽。（美聯社資料照）

克里夫蘭守護者投手克拉賽（Emmanuel Clase）、歐提茲（Luis L. Ortiz）被調查數個月之後遭到美國聯邦起訴，涉嫌收錢操控比賽、串通賭客牟利、電匯詐騙、洗錢。他們兩人都來自多明尼加，歐提茲今年從海盜轉戰守護者，起訴書提到克拉賽居中牽線讓歐提茲參與賭博。

守護者球團聲明：「我們已得知最新的執法單位動作，我們將繼續全力配合執法單位、大聯盟往後的調查行動。」

大聯盟聲明回應：「MLB與聯邦執法單位開啟調查之初就取得聯繫，並在整個過程全力配合，我們已得知今天的起訴書和逮捕，我們的調查繼續進行。」

此案在今年7月爆發，月初先被調查的是歐提茲，月底延燒到克拉賽，他們無法在調查期間出賽。美國聯邦檢察官當地時間11月9日上午在波士頓逮捕歐提茲，克拉賽人在多明尼加，他想加入多明尼加職棒，但因賭博案被拒之門外。

兩人面臨最高65年徒刑，主要是詐欺、洗錢刑度非常高，收賄操控比賽最高可處5年徒刑。然而傷害最大的是後者，檢察官怒斥「他們背叛了美國的國民運動」。棒球亦是多明尼加的國球，他們是美國、日本之外最有名的棒球王國。

美媒報導歐提茲、克拉賽只為了5000美元酬勞（新台幣15.5萬）就在比賽動手腳，第2次操控比賽時他們收費7000美元（新台幣21.7萬）。克拉賽簽有5年2000萬美元合約（新台幣6.2億元），歐提茲生涯薪資收入約200萬美元（新台幣6195萬）。

起訴書的照片顯示克拉賽、歐提茲故意投了大壞球，因為他們和賭客講好要投壞球。投注內容還包括球速、壞球、觸身球之類的細項。不過投手的陰謀也可能遭到打者破壞，像是打者追打揮空成為好球，或是成功閃避近身球。