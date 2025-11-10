微創手術成顯學，北醫大體系宣布，3家附屬醫院近1年來「達文西手術」突破1000例，其中雙和醫院近400例，一舉衝上該體系第一。北醫大體系預計今年底再添購兩套達文西系統，並開設外科進階（Advanced Course）選修課程，為醫學系6年級學生量身打造菁英訓練計畫。

根據北醫大體系統計，自去年11月至今，北醫、雙和、萬芳3家附屬醫院，累計達文西手術破1000例，其中雙和以388例領先北醫372例，萬芳則是245例。

北醫大董事長陳瑞杰表示，達文西手術逾千例，是北醫大團隊通力合作的重要里程碑，未來將持續透過臨床創新、AI導入及跨院整合，加速推動臨床研究和智慧醫療結合。

北醫大校長吳麥斯說，學生可透過高擬真、安全可控的模擬環境，學習達文西手術操作和團隊協作，「北醫要培養的不只是會開刀的醫師，而是能理解科技、熟悉AI、結合臨床決策的新世代醫療人才」。

北醫大醫學模擬教育中心將開設「外科進階」選修課程，為醫學系6年級學生量身打造菁英訓練計畫。修畢通過課程的學生，將獲頒「外科技能勳章」，佩戴在白袍上。