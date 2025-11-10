位於高雄市三民區大昌二路上一處鐵皮屋，為寶珠里供里民打球的活動中心，今（10）日中午竄火燃燒，猛烈火勢伴隨爆炸聲響景象駭人，所幸消防隊半小時內就將火勢撲滅，沒有造成人員受困傷亡，里長陳榮增心有餘悸表示，聽到住警器警報響，拿滅火器過去已經來不及了。

據了解，該處為鐵皮屋所打造的里民活動中心，有附設羽球場可供里民打球，不過在今日上午12點32分竄出火勢，消防隊獲報後出動20車49人前往搶救，於半小時火勢撲滅，幸無人員受傷受困。

陳榮增災後受訪表示，聽到住警器警報響起，就趕緊拿滅火器要去滅火，但火勢已經開始擴散滅不了，只好請求消防隊協助，還好當時沒有其他人在現場。

對於起火原因，陳榮增透露活動中心內除球場外，也存放有巡邏所用機車、救濟物資等物品，不清楚何處造成火災，只能等火調單位調查釐清，至於損失的物品，只能後續爭取經費慢慢補齊。