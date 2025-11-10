台積電預期2025年第四季營收將介於322～334億美元，在新台幣兌美元平均匯率30.6元假設下，毛利率介於59～61％、營益率介於49～51％。以中位數計算，營收為328億美元，季減0.9％、年增22.01％，毛利率升至60％，營益率50％與第三季約略相當。

以此推算，台積電第四季合併營收估落於9853億至1.02兆元，季減0.46％至季增3.24％、年增13.46～17.68％，中位數續創1兆36億元新高，季增1.39％、年增15.57％。董事長暨總裁魏哲家指出，第四季營運將持續受惠強勁的先進製程需求，

魏哲家表示，AI市場近期發展情勢仍非常正向，企業AI成為另一個需求來源，也觀察到主權AI（Sovereign AI）日益興起。由於客戶展望維持強勁，使台積電對AI大趨勢的信念愈趨堅定，相信市場對半導體仍有根本需求。

魏哲家指出，台積電與AI相關的前後段產能仍非常吃緊，對此持續致力提升2026年產能，全力以赴確保供需差距能逐步縮小。先前預期AI加速器2024～2029年營收年複合成長率（CAGR）將達近44～46％（mid-forties），目前看法較先前更好，預計明年初公布更新預期。

魏哲家8日在台積電運動會中表示，台積電2025年營收及獲利又創了新紀錄，這都是同仁努力的結果，且不只是今年，「以後每一年我們都會創新高」。