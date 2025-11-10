花蓮馬太鞍溪堰塞湖今天早上7時發布紅色警戒，光復鄉公所上午趕緊派員到收容場域布置，警方則是定點播放各式語言的撤離通知，並在午後開始疏散撤離警戒區域約5500位居民。不少鄉民因有上次洪災經驗，陸續背起避難包到指定地點等待車輛載往收容場域，也有人把自家1樓清空後駕車依親，縣府預計今天下午5時可完成全部撤離工作。

花蓮縣政府因應馬太鞍溪堰塞湖已達紅色警戒標準，今天上午8時啟動一級災害應變中心開設，並針對光復、萬榮、鳳林等紅色警戒區啟動強制撤離工作，各收容所中午12時已整備完成，針對弱勢、行動不便者由消防或派送救護車協助撤離，預計下午5時前完成全部撤離工作並持續巡查。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖今天早上7時發布紅色警戒，光復鄉公所午後開始疏散撤離警戒區域約5500位居民，其中弱勢、行動不便者由警消或派送救護車協助撤離。（鳳林警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖今天早上7時發布紅色警戒，光復鄉公所午後開始疏散撤離警戒區域約5500位居民，不少鄉民因上次洪災經驗，陸續背起避難包到指定地點等待車輛載往收容場域。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

光復鄉這次納入警戒區域的共有7村、約5500位保全戶，其中包含弱勢、行動不便者、低窪地區及上次洪災住宅水淹超過1.5米者，需強制撤離至收容所或依親，人數約1435人，鄉長林清水中午開始陸續到各村查看撤離情況，也前往收容場域了解物資整備情形。

林清水說，中央今天早上發布紅色警戒超出原本的預估，經緊迫調動車輛及物資，今天早上已經完成收容所的布置工作，中午1時開始強制撤離，會派出6輛遊覽車、10台軍卡等， 預計下午4至5時前可以完成撤離工作。

大同村長邱金仲說，全村位在低窪處，全數村民都要撤離到收容所或依親，預計到收容所的有500多人，分別為去西富國小或富源國中，昨天已經有和公所開會討論黃色警戒跟紅色警戒的相關撤離工作，但計畫趕不上變化，一早就發布紅色警戒，清晨開始撤離工作就相當混亂，直到宣布停班課才步入正軌。

他說，經上午提醒村民下午準備撤離，大家都開始把所需物品及藥品裝進避難包內，公所也利用時間著手安排，所以午後撤離時的人車都很到位，「這次確實有比較進入狀況」，預計傍晚可以完成撤離工作。大同村民收到通知後也陸續背起後背包走到定點等待遊覽車接駁至收容場域。

陳姓村民說，公所這次做得不錯，有記取教訓及經驗在第一時間通知大家，不過家園好不容易整理好，沒想到又有颱風來，怕再度水災做白工；劉姓村民認為，上次水災被嚇到後這次颱風一定會擔心，不過大家也比較知道該如何面對，且公所等單位的疏散撤離通知做的很到位，一早就有車輛廣播，自己等等東西收一收也要到親戚家避難了。