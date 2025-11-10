ATM領現領取方式。（取自普發一萬官網）

領普發現金一萬元了！此次領取方式採登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳及造冊發放5種方式；其中，「ATM領現」將於17日開放，民眾可至指定金融機構（含郵局）設置的ATM機台領取，ATM機台會張貼服務識別貼紙，方便民眾辨識領取。

至於選擇「ATM領現」的民眾，到時候又該如何操作呢？根據財政部說明，操作步驟如下：將本人/代領人提款卡插入ATM機台後，輸入提款卡密碼，並輸入持卡人身分證統一編號或居留證統一證號及發放對象健保卡號，交易成功後領取現金1萬元。

以下為《中時新聞網》整理有關「ATM領現」的9大QA，供讀者快速掌握：

Q1.ATM開放領取普發現金的時間？

自114年11月17日起至115年4月30日止開放領取。

Q2.有哪些ATM可以領取普發現金？

民眾可至指定金融機構(含郵局)設置的ATM機臺領取，包含臺灣銀行、臺灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、兆豐國際商業銀行、臺灣中小企業銀行、國泰世華商業銀行、台新國際商業銀行、中國信託商業銀行、玉山商業銀行、元大商業銀行、永豐商業銀行、台北富邦商業銀行、中華郵政公司設置之ATM機台。ATM機台會張貼服務識別貼紙，方便民眾辨識領取。

Q3.ATM領取普發現金之流程及需準備物品/資料？

(一)本人領取：

請備妥本人持有之全國金融機構任一家之提款卡、身分證統一編號或居留證統一證號，以及發放對象之健保卡號。

至指定金融機構(含郵局)設置的ATM機臺，將本人提款卡插入ATM機臺後，依照畫面顯示之指示操作。

(二)他人代領：

目前僅供未滿13歲孩童可由父母或監護人代領，由代領人持自身之提款卡插卡並輸入密碼及本人之身分證統一編號後，依照畫面顯示之指示操作輸入未滿13歲孩童之健保卡號。

(三)不能用ATM方式領取：

13歲以上未領有提款卡之民眾，請選擇其他適合自己的方式領取。

Q4.跨行領取普發現金要手續費嗎？

民眾可持全國金融機構任一家之提款卡至指定金融機構(含郵局)ATM領取普發現金1萬元，不會收取手續費。

Q5.於ATM領取普發現金時，發生未吐鈔情況，該怎麼處理？

如ATM因故未吐鈔，您可使用ATM旁之客服電話，並按指示撥號以聯繫客服人員，或撥打該金融機構之24小時ATM服務專線，由客服人員協助查詢處理。

Q6.如ATM畫面顯示暫停服務，該怎麼處理？

如提供款項領取之ATM畫面顯示暫停服務，請您撥打該金融機構之24小時ATM服務專線，由客服人員協助查詢處理，或請您至該金融機構鄰近之ATM領取款項。

Q7.為什麼我的提款卡領款失敗？

領款失敗可能情形如下：

(一)該卡片之帳戶與輸入之身分證統一編號不一致。

(二)該卡片之帳戶為已結清帳戶、警示帳戶或衍生管制帳戶。

(三)該卡片之帳戶所屬分行離線或故障。

(四)如有疑問請洽1988諮詢專線、發卡行客服專線，或選擇其他金融機構提款卡進行領款。

Q8.為何ATM會顯示「卡片帳戶為問題帳戶」？後續該如何領取普發現金？

(一)如果您的提款卡所屬帳戶為已結清帳戶，請更換另一張提款卡，重新至指定金融機構設置的ATM領取款項。

(二)如果您的提款卡所屬帳戶為警示帳戶或衍生管制帳戶，請改以「郵局領現」方式領取。