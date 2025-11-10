酷澎WOW會員獨享Goldbox每日限定特惠，買一件就回本！(圖/酷澎提供)

政府普發一萬元現金即將入帳，正好迎上 「Coupang酷澎雙11狂購祭」 的超強檔期優惠！酷澎推出多項限時下殺活動，WOW會員獨享Gold Box每日限時好康，更可享品牌瞬熱飲水機、防蟎寢具與生活小家電等商品現省上千元，把握機會聰明消費，溫暖迎接初冬。

11月12日推出 THERMOS膳魔師小熊維尼露營篇保溫保冷瓶限時5折、人氣香氛品牌 SABON玫瑰茶語沐浴油6折起；接續11月13日，居家生活優惠持續升溫，Brita Model ONE瞬熱智能滅菌開飲機（5L）WOW會員價僅NT$6,840、3M兒童防蟎冬被（180×210cm）不到NT$6,000，Cuisinart美膳雅12段速桌上型抬頭式攪拌機再下殺5折，實際現省超過千元，買氣明顯攀升。

今年酷澎推出全新 「WOW會員」制度，每月僅需NT$59，即可享「火箭速配」、「火箭跨境」商品不限次數、無門檻免運優惠，並能搶購每日會員限定的Gold Box特價商品，一件商品就能回本。此外，「火箭速配」服務更提供最快隔日到貨與30天內免費退貨的貼心保障，全面升級消費便利體驗。

根據入口網站針對普發現金的網路民調顯示，超過5萬名網友參與投票，其中33.7%表示將用於日常消費，其次為儲蓄（19%）與投資（14.1%），其他選項包括繳費、旅遊及捐款等。不少民眾也表示將趁此機會入手觀望已久的夢幻清單商品。

同時，Android手機市場戰火正旺，酷澎同步開賣 OPPO Find X9系列，祭出獨家一年延長保固優惠，登錄再抽20組增距鏡；預購 vivo X300 Pro 可享NT$5,000旅遊金，X300 則加贈 蔡司2.35x長焦增距鏡套裝。

酷澎表示，未來將持續與各大品牌合作，推出多元優惠與新商品，讓消費者在年末購物旺季中，能以更實惠、更便利的方式享受購物樂趣。